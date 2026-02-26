Wöginger-Prozess - Hearing-Chef: "Habe korrekt gehandelt"

Linz/Wien - Im Landesgericht Linz ist am Donnerstag der Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in der "Postenschacher"-Causa weitergegangen. Am Wort war der Erstangeklagte, der sich nicht schuldig bekannte und beteuerte, "absolut korrekt gehandelt" zu haben. Den drei Beschuldigten wird vorgeworfen, bei der Besetzung der Leitung des Finanzamts Braunau einen ÖVP-Bürgermeister bevorzugt zu haben.

Dänemark wählt am 24. März ein neues Parlament

Kopenhagen - In Dänemark finden am 24. März Parlamentswahlen statt. Sie habe König Frederik am heutigen Donnerstag um die Ausschreibung von Wahlen ersucht, teilte die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mit. Sie wolle weiterhin Regierungschefin bleiben und eine "stabile Regierung" führen, die unter anderem auch "die Souveränität des Königreichs verteidigt", sagte sie in Anspielung auf die US-Annexionsgelüste gegenüber der dänischen Atlantikinsel Grönland.

Iran übermittelte Entwurf für neues Atomabkommen mit den USA

Teheran/Washington/Genf - Der Iran hat nach eigenen Angaben einen Entwurf für ein neues Atomabkommen mit den USA übermittelt. Außenminister Abbas Araqchi präsentierte am Mittwochabend die "Elemente bezüglich einer möglichen Vereinbarung" kurz vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde in der Schweiz dem Vermittler Oman, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag berichtete. In Genf gingen Delegationen aus Washington und Teheran indes in die wohl entscheidende Gesprächsrunde.

ESC in Wien mit "Flughafensicherheit" und Kaffeehausflair

Wien - Der ORF und die Polizei setzen beim 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien auf sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen. So gilt in der Wiener Stadthalle "Flughafensicherheit". Metalldetektoren und Spürhunde sind im Einsatz - auch schon vor der ESC-Woche Mitte Mai. Beim Event gilt eine "No-Bag-Policy" - selbst Bauch- und Handtaschen sind nicht erlaubt. Das soll ein sichere Veranstaltung gewährleisten, die im Greenroom mit Kaffeehausflair aufwartet.

Höchststand bei Zahl der Schwerverletzten im Verkehr

Wien - In den ersten drei Quartalen des Vorjahrs sind laut Statistik Austria mehr als 37.000 Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Österreich verletzt worden. Das ist der höchste Wert für den Zeitraum Jänner bis September seit 2016. Auffällig sei auch der zweithöchste Anteil Verkehrstoter bei Unfällen mit schweren Lkw seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen 1992, wie das statistische Amt der Republik am Donnerstag mitteilte.

EU-Rezept erlaubt Einlösung in Tschechien

Wien - In Österreich ist am Mittwoch das EU-Rezept gestartet, allerdings mit einer großen Einschränkung: Verschriebene Rezepte können damit zwar im Ausland elektronisch eingelöst werden, möglich ist das vorerst aber ausschließlich in Tschechien, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Die anderen EU-Staaten sollen bis 2029 schrittweise dazukommen. Dasselbe gilt für die neue EU-Patientenkurzakte. Beide Services sind Teil der unionsweiten Vernetzung namens MyHealth@EU.

Verletzte bei möglichem Gasaustritt in Graz

Graz - Nach einem vermutlichen Gasaustritt am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus in Graz mussten zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere neun wurden vor Ort betreut, blieben aber nach Angaben des Roten Kreuzes unverletzt. Der Vorfall ereignete sich im Grazer Bezirk Lend in einem Mehrparteienhaus. Die anwesenden Bewohner wurden evakuiert, konnten aber bereits wieder ins Gebäude zurückkehren.

UNO-Frauenorganisation zutiefst besorgt über Taliban-Dekret

Kabul/New York/Genf - Die UNO-Frauenorganisation UN Women sieht Mädchen und Frauen in Afghanistan durch ein neues Dekret der Taliban einem größeren Risiko von Gewalt ausgesetzt. "UN Women ist zutiefst besorgt über die Auswirkungen des Dekrets", teilte die Beauftragte von UN Women in Afghanistan, Susan Ferguson, mit. In dem Dekret definieren die in Afghanistan regierenden Taliban neu, welche Strafen für Vergehen im Land gelten. Dabei wird zwischen Strafen für Frauen und Männer unterschieden.

