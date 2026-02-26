Atomgespräche zwischen USA und Iran beendet

Teheran/Washington/Genf - Die möglicherweise entscheidende Runde der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran ist ohne Durchbruch beendet worden. Omans Außenminister Badr al-Bussaidi, der zwischen beiden Staaten vermittelt, zeigte sich nach den Gesprächen in Genf aber optimistisch. Er sprach von "bedeutenden Fortschritten" in den Verhandlungen. Nächste Woche seien in Wien Gespräche auf technischer Ebene geplant. Falls diese stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.

Wöginger-Prozess - Hearing-Chef: "Habe korrekt gehandelt"

Linz/Wien - Im Landesgericht Linz ist am Donnerstag der Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in der "Postenschacher"-Causa weitergegangen. Am Wort war der Erstangeklagte, der sich nicht schuldig bekannte und beteuerte, "absolut korrekt gehandelt" zu haben. Belastende Zeugenaussagen wies er vehement zurück. Den drei Beschuldigten wird vorgeworfen, bei der Besetzung der Leitung des Finanzamts Braunau einen ÖVP-Bürgermeister bevorzugt zu haben.

Salzburger Festspielkuratorium machte Hinterhäuser Angebot

Salzburg - Die Entscheidung über die Zukunft des Salzburger Festspielintendanten Markus Hinterhäuser ist vertagt und liegt nun bei ihm. Das ist das Ergebnis der Sitzung des Festspielkuratoriums, die am Donnerstag mit einem Pressestatement zu Ende ging. Das Kuratorium sei "geschlossen" der Ansicht, dass der Intendant Bedingungen zur Fortsetzung seines Vertrages über den 30. September hinaus nicht erfüllt habe und habe ihm ein Angebot gemacht, sagte die Vorsitzende Karoline Edtstadler.

Hillary Clinton verteidigt sich im Epstein-Kreuzverhör

Washington/New York - Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat bei einer Befragung vor dem US-Parlament jede Kenntnis von Straftaten des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein entschieden zurückgewiesen. In ihrem in den sozialen Medien schriftlich verbreiteten ausführlichen Eröffnungsstatement erklärte sie, sie sei weder mit Epstein geflogen noch habe sie seine Privatinsel oder andere Anwesen besucht. Sie erinnere sich generell an keine konkreten Begegnungen mit Epstein.

Selenskyj: Nächste Ukraine-Verhandlungsrunde in Abu Dhabi

Genf - Die nächste Runde der US-vermittelten Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland wird Angaben aus Kiew zufolge Anfang März in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet. "Es ist notwendig, alles, was für echte Sicherheitsgarantien erreicht wurde, zu finalisieren und ein Treffen der Staatschefs vorzubereiten", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Ein solches Gipfeltreffen könne helfen, "Schlüsselfragen" zu lösen.

Überschwemmungen in Brasilien fordern über 50 Menschenleben

Juiz de Fora - Nach den verheerenden Überschwemmungen im Südosten Brasiliens hat sich die Zahl der Todesopfer auf 54 erhöht. In der Großstadt Juiz de Fora wurden nach Angaben der Stadtverwaltung 48 Tote und 13 Vermisste registriert. In der rund 100 Kilometer entfernten Stadt Ub� kamen sechs weitere Menschen ums Leben, zwei gelten dort als vermisst.

