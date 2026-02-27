Netflix wird Angebot für Warner Bros. nicht erhöhen

Los Gatos/New York - Nach der Vorlage eines neuen Angebots von Paramount Skydance im Bieterkampf um den US-Film- und Medienkonzern Warner Bros. Discovery (WBD) hat der Streamingdienst Netflix erklärt, sein Angebot nicht erhöhen zu wollen. Sie würden beim Angebot von Paramount, das WBD als "überlegen" eingestuft hatte, "nicht mitgehen", teilten die Netflix-Ko-Chefs Ted Sarandos und Greg Peters am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Deal ist Netflix zufolge finanziell nicht mehr attraktiv.

Atomgespräche zwischen USA und Iran beendet

Teheran/Washington/Genf - Die möglicherweise entscheidende Runde der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran ist ohne Durchbruch beendet worden. Omans Außenminister Badr al-Bussaidi, der zwischen beiden Staaten vermittelt, zeigte sich nach den Gesprächen in Genf aber optimistisch. Er sprach von "bedeutenden Fortschritten" in den Verhandlungen. Nächste Woche seien in Wien Gespräche auf technischer Ebene geplant. Falls diese stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.

Westbahn will auf Südstrecke im dritten Jahr profitabel sein

Wien - Die ÖBB bekommen mit der mehrheitlich privaten Westbahn von Hans Peter Haselsteiner nun auch Konkurrenz auf der Südbahn von Wien über Graz und Klagenfurt bis Villach. Bisher war die Westbahn, an der auch die französische Staatsbahn SNFC beteiligt ist, nur auf der Weststrecke von Wien über Linz nach Salzburg und weiter nach Westen unterwegs. Am Sonntag geht es mit ersten Zügen los, ab Ende Mai gibt es fünf Verbindungen je Richtung. Profitabel will man binnen dreier Jahre sein.

Pakistan erklärt Afghanistan "offenen Krieg"

Kabul/Islamabad - Nach gegenseitigen Angriffen mit mehreren Toten hat die pakistanische Regierung der Taliban-Regierung in Afghanistan den "offenen Krieg" erklärt. "Unsere Geduld ist am Ende. Jetzt herrscht offener Krieg zwischen uns und euch", erklärte der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif am Freitag im Onlinedienst X.

Selenskyj: Nächste Ukraine-Verhandlungsrunde in Abu Dhabi

Genf - Die nächste Runde der US-vermittelten Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland wird Angaben aus Kiew zufolge Anfang März in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet. "Es ist notwendig, alles, was für echte Sicherheitsgarantien erreicht wurde, zu finalisieren und ein Treffen der Staatschefs vorzubereiten", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Ein solches Gipfeltreffen könne helfen, "Schlüsselfragen" zu lösen.

Bill Clinton sagt in Epstein-Affäre vor US-Kongress aus

Washington/New York - Ex-US-Präsident Bill Clinton soll am Freitag zum Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vor dem US-Parlament aussagen. Dort wird der Fall politisch aufgearbeitet. Der 79-Jährige kannte den 2019 gestorbenen Finanzier aus New York, der einen Missbrauchsring betrieben hatte. Sein Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner Bekanntschaft zu Epstein hatte Clinton aber wiederholt bestritten.

