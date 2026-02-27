Pakistan erklärt Afghanistan "offenen Krieg"

Kabul/Islamabad - Nach gegenseitigen Angriffen mit mehreren Toten hat die pakistanische Regierung der Taliban-Regierung in Afghanistan den "offenen Krieg" erklärt. "Unsere Geduld ist am Ende. Jetzt herrscht offener Krieg zwischen uns und euch", erklärte der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif am Freitag im Onlinedienst X. Die pakistanische Luftwaffe hatte zuvor militärische Einrichtungen in Afghanistan angegriffen, unter anderem in der Hauptstadt Kabul. China zeigte sich besorgt.

Netflix wird Angebot für Warner Bros. nicht erhöhen

Los Gatos/New York - Nach der Vorlage eines neuen Angebots von Paramount Skydance im Bieterkampf um den US-Film- und Medienkonzern Warner Bros. Discovery (WBD) hat der Streamingdienst Netflix erklärt, sein Angebot nicht erhöhen zu wollen. Sie würden beim Angebot von Paramount, das WBD als "überlegen" eingestuft hatte, "nicht mitgehen", teilten die Netflix-Ko-Chefs Ted Sarandos und Greg Peters am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Deal ist Netflix zufolge finanziell nicht mehr attraktiv.

Westbahn will auf Südstrecke im dritten Jahr profitabel sein

Wien - Die ÖBB bekommen mit der mehrheitlich privaten Westbahn von Hans Peter Haselsteiner nun auch Konkurrenz auf der Südbahn von Wien über Graz und Klagenfurt bis Villach. Bisher war die Westbahn, an der auch die französische Staatsbahn SNFC beteiligt ist, nur auf der Weststrecke von Wien über Linz nach Salzburg und weiter nach Westen unterwegs. Am Sonntag geht es mit ersten Zügen los, ab Ende Mai gibt es fünf Verbindungen je Richtung. Profitabel will man binnen dreier Jahre sein.

Ein Jahr Regierung - Koalition ringt in Umfragen um Mehrheit

Wien - Die drei Koalitionsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS haben im ersten Jahr ihrer Regierungsbeteiligung deutlich an Zustimmung eingebüßt. Seit Herbst konnte die Koalition nach dem APA-Wahltrend in Umfragen keine Mehrheit mehr erreichen. Das größte Minus verbuchte seit der Angelobung vor bald einem Jahr die SPÖ, im Vergleich zur Nationalratswahl im Herbst 2024 verlor aber die Kanzlerpartei ÖVP am meisten Unterstützung. Zugewinne erzielten nur die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne.

Bill Clinton sagt in Epstein-Affäre vor US-Kongress aus

Washington/New York - Ex-US-Präsident Bill Clinton soll am Freitag zum Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vor dem US-Parlament aussagen. Dort wird der Fall politisch aufgearbeitet. Der 79-Jährige kannte den 2019 gestorbenen Finanzier aus New York, der einen Missbrauchsring betrieben hatte. Sein Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner Bekanntschaft zu Epstein hatte Clinton aber wiederholt bestritten.

"Postenschacher"-Affäre: Prozess heute wieder ohne Wöginger

Linz/Wien - Der Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wegen Amtsmissbrauch geht am Freitag mit der Einvernahme der Beamten weiter. Da die Beschuldigten getrennt voneinander befragt werden, ist Wöginger für heute entschuldigt. Ihm und seinen Mitangeklagten wird vorgeworfen, einem ÖVP-Bürgermeister zu einem Spitzenjob in der Finanzverwaltung verholfen zu haben. Ein Urteil wird im April erwartet.

Brände nach russischen Angriffe auf Hafenanlagen in Odessa

Odessa - Die ukrainische Regierung meldet russische Angriffe auf Hafenanlagen in der südlichen Region Odessa. Brände seien daraufhin in der Nacht auf Freitag ausgebrochen und Lagerhäuser, Lebensmittelcontainer und Geräte beschädigt worden, teilte Vize-Ministerpräsident Olexij Kuleba mit. Der ukrainische Seekorridor sei aber trotz der Angriffe weiterhin betriebsbereit. Über die Strecke im Schwarzen Meer wird trotz des Kriegs wichtige Fracht transportiert, darunter viel Getreide.

Bald 30-Kilo-Hunde in Italien in Flugzeugen erlaubt

Rom - Als erste Fluggesellschaft in Europa lässt die italienische Lufthansa-Tochter Ita Airways in ihren Maschinen größere Hunde an Bord. Künftig sollen in Ita-Flugzeugen Haustiere bis zu einem Gewicht von 30 Kilogramm mitfliegen dürfen, kündigte die Fluglinie am Freitag in Rom an. In diese Gewichtsklasse können zum Beispiel Schäferhunde, Dalmatiner oder auch Bullterrier fallen. Der Platz für den Vierbeiner muss extra bezahlt werden.

