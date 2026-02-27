Strafantrag gegen Strache und Novomatic in Causa Casinos

Wien/Gumpoldskirchen - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat in der Causa Casinos Anklage erhoben. Beschuldigt wegen Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung sind der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache und zwei Verantwortliche des Glücksspielkonzerns Novomatic. Am Freitag wurde ein entsprechender Strafantrag zugestellt, bestätigte die Anklagebehörde. Es geht um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG.

Pakistan erklärt Afghanistan "offenen Krieg"

Kabul/Islamabad - Nach gegenseitigen Angriffen mit mehreren Toten hat die pakistanische Regierung der Taliban-Regierung in Afghanistan den "offenen Krieg" erklärt. "Unsere Geduld ist am Ende. Jetzt herrscht offener Krieg zwischen uns und euch", erklärte der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif am Freitag im Onlinedienst X. Die pakistanische Luftwaffe hatte zuvor militärische Einrichtungen in Afghanistan angegriffen, unter anderem in der Hauptstadt Kabul. China zeigte sich besorgt.

USA genehmigen Ausreise von Botschaftspersonal aus Israel

Teheran/Jerusalem - Die Sicherheitslage im Nahen Osten bleibt wegen des drohenden US-Militärschlags auf den Iran angespannt. Die USA genehmigten die Ausreise von Teilen ihres Botschaftspersonals und deren Familien aus Israel, wie die US-Botschaft am Freitag auf der Plattform X mitteilte. Zudem rät sie US-Bürgern, eine Ausreise in Betracht zu ziehen, solange noch kommerzielle Flüge verfügbar sind. Auch Bewegungseinschränkungen für Regierungsmitarbeiter in der Region seien möglich.

Burgenländer attackierte Schwägerin mit Holzlatte

Neusiedl am See - Ein 84-Jähriger hat am Donnerstagabend im Bezirk Neusiedl am See seine 74-jährige Schwägerin mit einer Holzlatte attackiert. Die Frau wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

2025 wurden in Österreich weniger "Blüten" sichergestellt

Wien - Im vergangenen Jahr sind etwas weniger Falschgeldfälle registriert worden als 2024. Nach der am Freitag veröffentlichten Statistik der Österreichischen Nationalbank (OeNB) wurden 10.089 gefälschte Banknoten im Jahr 2025 sichergestellt, ein Rückgang um 1,2 Prozent gegenüber dem Jahr davor mit 10.209 unechten Scheinen. Am beliebtesten scheint bei Kriminellen nach wie vor der 50-Euro-Schein zu sein: Fast sechs von zehn sichergestellten "Blüten" (57,9 Prozent) waren Fünfziger.

Wintersaison nach Jänner auf Rekordkurs bei Nächtigungen

Wien - Zur Halbzeit der Wintersaison von November bis Jänner sind mit 36,11 Mio. Nächtigungen um 5,6 Prozent mehr Übernachtungen erfolgt als im Vergleichszeitraum ein Jahr davor. Nur im Jänner gab es laut den vorläufigen Zahlen der Statistik Austria, die am Freitag veröffentlicht wurden, 16,43 Mio. Nächtigungen (plus 2,7 Prozent). Sowohl der Jänner- als auch der Dreimonatswert sind den Angaben zufolge der höchste seit Beginn der elektronischen Erfassung im Jahr 1974.

Ein Jahr Regierung - Koalition ringt in Umfragen um Mehrheit

Wien - Die drei Koalitionsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS haben im ersten Jahr ihrer Regierungsbeteiligung deutlich an Zustimmung eingebüßt. Seit Herbst konnte die Koalition nach dem APA-Wahltrend in Umfragen keine Mehrheit mehr erreichen. Das größte Minus verbuchte seit der Angelobung vor bald einem Jahr die SPÖ, im Vergleich zur Nationalratswahl im Herbst 2024 verlor aber die Kanzlerpartei ÖVP am meisten Unterstützung. Zugewinne erzielten nur die Oppositionsparteien FPÖ und Grüne.

Arthroskopie bei Patientin am falschen Knie begonnen

Innsbruck - Zu einem wohl ungewöhnlichen Vorfall ist es am Mittwoch bei einer geplanten Arthroskopie (Kniespiegelung, Anm.) des Knies einer Patientin an der Innsbrucker Klinik gekommen: Es wurden die Seiten verwechselt und der Eingriff am falschen Knie begonnen, teilten die tirol kliniken am Freitag mit. Nachdem man den Irrtum bemerkt hatte, wurde der Eingriff sofort abgebrochen und die Patientin aus der Narkose aufgeweckt. Es würden keine Folgeschäden entstehen, betonte man.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red