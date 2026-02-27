Strafantrag gegen Strache und Novomatic in Causa Casinos

Wien/Gumpoldskirchen - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat in der Causa Casinos Anklage erhoben. Beschuldigt wegen Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung sind der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache und zwei Verantwortliche des Glücksspielkonzerns Novomatic. Am Freitag wurde ein entsprechender Strafantrag zugestellt, bestätigte die Anklagebehörde. Es geht um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG.

Regierung will Impfen in Apotheken ab 2027 ermöglichen

Wien - Die Bundesregierung will ab dem kommenden Jahr das Impfen in Apotheken ermöglichen. Das hat Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) im Rahmen eines gemeinsamen Medientermins mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) angekündigt. Damit werde man einen großen Wunsch der Bevölkerung in die Umsetzung bringen, so Babler. Noch heuer soll ein Angebot für alle, sich niederschwellig in Apotheken impfen zu lassen, beschlossen werden.

EU-Kommission kündigt Anwendung von Mercosur-Abkommen an

Brüssel - Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay wird trotz einer noch ausstehenden Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union in Kürze angewendet. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel an. Am Donnerstag hatten Uruguay und Argentinien das Abkommen ratifiziert und damit den Weg für diesen Schritt geebnet.

Steuerberater unter Betrugsverdacht mit Millionenschaden

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen einen angesehenen Wiener Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, der als Vermögensverwalter veranlagte Gelder unterschlagen haben soll. Nach gesicherten APA-Informationen sollen deutlich über zwei Dutzend Kundinnen und Kunden betroffen sein, ein Schaden von bis zu 6,5 Millionen Euro steht im Raum. Ermittelt wird wegen schweren Betrugs und Untreue.

Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff in Charkiw

Odessa - Bei einem russischen Drohnenangriff in Charkiw in der Ostukraine sind in der Nacht auf Freitag zwei Menschen in einem Haus getötet worden. Nach Rettungsdienst-Angaben wurde das Haus in dem Dorf Pidserednie vollständig zerstört. Zuvor meldete Kiew russische Angriffe auf Hafenanlagen in Odessa. Indes trat unter Vermittlung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA eine lokale Feuerpause für die Umgebung des von Russland kontrollierten Kernkraftwerks Saporischschja in Kraft.

USA genehmigen Ausreise von Botschaftspersonal aus Israel

Teheran/Jerusalem/Washington - Die Sicherheitslage im Nahen Osten bleibt wegen des drohenden US-Militärschlags auf den Iran angespannt. Die USA genehmigten wegen "Sicherheitsrisiken" die Ausreise ihres Botschaftspersonal, das nicht zur Notfallbesetzung gehört, und von deren Familien aus Israel, wie die US-Botschaft am Freitag mitteilte. Zudem rät sie US-Bürgern auszureisen, solange noch kommerzielle Flüge verfügbar sind. Auch Bewegungseinschränkungen für Regierungsmitarbeiter in der Region seien möglich.

Lehrplangruppe für Latein tritt zurück

Wien - Die vom Bildungsministerium eingesetzte Lehrplangruppe für Latein tritt zurück. Grund seien "grundlegende Auffassungsunterschiede mit dem Ministerium hinsichtlich der Ausarbeitung des neuen Lehrplans", heißt es in einer Aussendung. Die Gruppe hätte bis Ende April einen Lehrplan für die geplante Reduktion von 12 auf 8 Wochenstunden in der Oberstufe vorlegen sollen. Das Ministerium will die Curricula nun mit anderen Latein-Experten sowie Fachleuten aus dem Haus erarbeiten.

Regierung zieht positive Bilanz von schwierigem ersten Jahr

Wien - Die Spitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS stellen sich nach einem Jahr gemeinsamen Regierens selbst ein gutes Zeugnis aus. Es sei noch nicht "alles gut, aber wir sind einen Schritt weitergekommen, damit es gut wird", bilanzierte Kanzler Christian Stocker (ÖVP) bei einem gemeinsamen Medientermin mit Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger nach einem "sehr herausfordernden Jahr". Vorankommen will man bis zum Sommer unter anderem mit der Gesundheitsreform.

