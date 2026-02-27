Bill Clinton weist Vorwürfe im Epstein-Ausschuss zurück

Washington/New York - Ex-US-Präsident Bill Clinton hat zu Beginn seiner Befragung vor dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses jede Kenntnis von Straftaten des 2019 gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zurückgewiesen. In einer in sozialen Medien verbreiteten Erklärung schrieb der 79-Jährige, er habe "nichts gesehen und nichts Falsches getan". Seine Bekanntschaft mit Epstein sei nur kurz gewesen und habe geendet, Jahre bevor dessen Verbrechen ans Licht gekommen seien.

"Postenschacher"-Affäre: Angeklagter bestätigt Schmid-Wunsch

Linz/Wien - Der Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wegen Amtsmissbrauchs ist am Freitag fortgesetzt worden. Den dreien wird vorgeworfen, einem ÖVP-Bürgermeister zu einem Spitzenjob in der Finanzverwaltung verholfen zu haben. Die beiden Beamten, die in der Hearingkommission saßen, bestritten das. Der Zweitangeklagte räumte aber ein, dass der damalige Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, gesagt habe, "dass es der Bürgermeister werden soll".

Häftling offenbar aus Tiroler Krankenhaus geflohen

Innsbruck - Ein stationär aufgenommener Häftling der Justizanstalt Innsbruck ist offenbar Donnerstagabend aus einem Krankenhaus geflohen. Dies berichteten die "Tiroler Tagezeitung" und der ORF Tirol am Freitag online. Das Justizministerium bestätigte die Flucht des Mannes, der sich wegen Vermögensdelikten in Strafhaft befand und im Juni entlassen worden wäre. Laut dem ORF gelang dem Häftling die Flucht durch ein Fenster. Eine Bestätigung für letzteres lag vorerst nicht vor.

Trump "nicht glücklich" mit den Iran-Gesprächen

Jerusalem/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat sich unzufrieden über die bisherigen Gespräche mit dem Iran über dessen Atomprogramm geäußert. "Ich bin nicht glücklich darüber, wie sie sich verhalten", sagte Trump. "Sie sollten ein Abkommen abschließen, das wäre klug von ihnen." Am Montag reist US-Außenminister Marco Rubio nach Israel, um vor Ort über die Konfliktlage mit Teheran zu sprechen. Außerdem sind Anfang der Woche Atomgespräche in Wien geplant, zudem will der Oman vermitteln.

Massengräber nach Rebellenabzug im Kongo entdeckt

Goma - In der Stadt Uvira im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind nach dem Abzug der Rebellengruppe AFC/M23 zwei Massengräber mit insgesamt mindestens 172 Leichen gefunden worden. Dies teilte der von der Regierung in Kinshasa eingesetzte Gouverneur der Provinz Süd-Kivu, Jean-Jacques Purusi, am Freitag mit. Die Gräber in den Stadtteilen Kilomoni und Kavimvira enthielten demnach 31 beziehungsweise 141 Leichen. Die AFC/M23 wies eine Verantwortung für die Taten zurück.

Kickl erwartet Neuwahl 2028 und spricht mit "Schatten-ÖVP"

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl rechnet mit vorgezogenen Nationalratswahlen 2028. Nach den Landtagswahlen 2027 und 2028 werde der Bundesregierung "die Flucht vor Neuwahlen" nicht mehr gelingen, sagte er in der "Krone" (Samstagausgabe) in einem seiner seltenen Interviews mit traditionellen Medien. Nach der Wahl will Kickl weiter Kanzler werden und glaubt an Unterstützung aus anderen Parteien. Es gebe Gespräche mit der "Schatten-ÖVP" um Ex-Kanzler Sebastian Kurz, aber auch mit der SPÖ.

Straßenbahn entgleist in Mailand: Zwei Tote und 40 Verletzte

Mailand - In Mailand sind zwei Personen ums Leben gekommen, nachdem eine Straßenbahn am Freitag entgleist und gegen ein Gebäude geprallt ist. Das Fahrzeug riss dabei eine Ampel um und durchbrach die Schaufensterscheibe eines Restaurants. Circa 40 Personen wurden verletzt. Feuerwehrleute kamen zum Einsatz, um eingeklemmte Personen zu befreien.

Reiseführer beschmiert Pyramide und wird festgenommen

Kairo - Weil er auf Fassadenreste einer jahrtausendealten Pyramide gekritzelt haben soll, ist ein ägyptischer Reiseführer festgenommen worden. Den Behörden zufolge gestand er die Tat. Dem Mann drohen nun mindestens ein Jahr Haft und eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet knapp 9.000 Euro. Wie das Innenministerium in Kairo mitteilte, wollte der Touristenführer seinen Gästen mit einer Zeichnung etwas veranschaulichen. Dafür soll er die Oberfläche der Unas-Pyramide genutzt haben.

