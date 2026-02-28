Republikaner prüfen Meineid-Anklage gegen Hillary Clinton

Washington/New York - Nach der Befragung von Bill und Hillary Clinton im Zusammenhang mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein prüfen die Republikaner eine mögliche Meineid-Anklage gegen die frühere Außenministerin. Einige ihrer Antworten seien widersprüchlich gewesen, sagte der Ausschussvorsitzende James Comer am Freitag (Ortszeit). Ihr Ehemann, der frühere US-Präsident Bill Clinton, hatte zuvor als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte unter Zwang vor dem Kongress ausgesagt.

Trump-Unterstützer sichert sich Warner Bros. und CNN

New York/Los Gatos/Washington - Der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery hat der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance zugestimmt. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen mit. Erst am Donnerstag war Netflix aus dem Bieterstreit um das Hollywood-Urgestein ausgestiegen und Paramount das Feld überlassen. Damit wandert auch der Nachrichtensender CNN unter Kontrolle der Familie des als Trump-Unterstützer geltenden Tech-Milliardärs Larry Ellison.

Hasel und Erle sorgen für erste Spitze in Allergiesaison

Österreich - Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen - die meisten Leute freuen sich, doch Allergiker decken sich mit Tabletten, Augentropfen und Taschentüchern ein. Das schöne Wetter bringt eine starke Pollenbelastung mit sich, am Wochenende sorgen die Frühblüher Hasel und Erle für eine erste Saisonspitze in Österreich. An den Pflanzen sind reichlich Kätzchen vorhanden, daher dürfte die Pollenkonzentration höher werden als im Vorjahr.

Mindestens 15 Tote bei Flugzeugunglück in Bolivien

El Alto - Bei einem Flugzeugunglück in Bolivien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe sei bei der Landung von der Piste abgekommen und vollständig zerstört worden, berichtete unter anderem die Tageszeitung "El Deber" unter Berufung auf die Feuerwehr. Dutzende Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Nach ersten Berichten wurden zudem etwa 15 Fahrzeuge am Unglücksort beschädigt oder zerstört.

USA unterstützen Pakistan im Krieg gegen Afghanistan

Washington - Die USA haben sich im eskalierenden Konflikt zwischen Pakistan und den in Afghanistan herrschenden Taliban hinter die Regierung in Islamabad gestellt. "Die Vereinigten Staaten unterstützen das Recht Pakistans, sich gegen Angriffe der Taliban zu verteidigen", teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Freitag (Ortszeit) mit. Die Europäische Union forderte beide Länder zur Deeskalation und Dialog auf. Afghanistan müsse "wirksame Maßnahmen" gegen Terrorgruppen ergreifen.

Trump "nicht glücklich" mit den Iran-Gesprächen

Jerusalem/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat sich unzufrieden über die bisherigen Gespräche mit dem Iran über dessen Atomprogramm geäußert. "Ich bin nicht glücklich darüber, wie sie sich verhalten", sagte Trump. "Sie sollten ein Abkommen abschließen, das wäre klug von ihnen." Am Montag reist US-Außenminister Marco Rubio nach Israel, um vor Ort über die Konfliktlage mit Teheran zu sprechen. Außerdem sind Anfang der Woche Atomgespräche in Wien geplant, zudem will der Oman vermitteln.

Kickl erwartet Neuwahl 2028 und spricht mit "Schatten-ÖVP"

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl rechnet mit vorgezogenen Nationalratswahlen 2028. Nach den Landtagswahlen 2027 und 2028 werde der Bundesregierung "die Flucht vor Neuwahlen" nicht mehr gelingen, sagte er in der "Krone" (Samstagausgabe) in einem seiner seltenen Interviews mit traditionellen Medien. Nach der Wahl will Kickl weiter Kanzler werden und glaubt an Unterstützung aus anderen Parteien. Es gebe Gespräche mit der "Schatten-ÖVP" um Ex-Kanzler Sebastian Kurz, aber auch mit der SPÖ.

Häftling offenbar aus Tiroler Krankenhaus geflohen

Innsbruck - Ein stationär aufgenommener Häftling der Justizanstalt Innsbruck ist offenbar Donnerstagabend aus einem Krankenhaus geflohen. Dies berichteten die "Tiroler Tagezeitung" und der ORF Tirol am Freitag online. Das Justizministerium bestätigte die Flucht des Mannes, der sich wegen Vermögensdelikten in Strafhaft befand und im Juni entlassen worden wäre. Laut dem ORF gelang dem Häftling die Flucht durch ein Fenster. Eine Bestätigung für letzteres lag vorerst nicht vor.

