Trump: Haben großen Kampfeinsatz im Iran begonnen

Washington/Teheran/Jerusalem - Die US-Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Donald Trump einen großen Kampfeinsatz im Iran begonnen. "Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk dadurch zu schützen, dass die unmittelbare Bedrohung durch das iranische Regime eliminiert wird", sagte Trump in einem am Samstag auf sozialen Netzwerken veröffentlichten Video. Zuvor hatte bereits Israel mitgeteilt, einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet zu haben.

Republikaner prüfen Meineid-Anklage gegen Hillary Clinton

Washington/New York - Nach der Befragung von Bill und Hillary Clinton im Zusammenhang mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein prüfen die Republikaner eine mögliche Meineid-Anklage gegen die frühere Außenministerin. Einige ihrer Antworten seien widersprüchlich gewesen, sagte der Ausschussvorsitzende James Comer am Freitag (Ortszeit). Ihr Ehemann, der frühere US-Präsident Bill Clinton, hatte zuvor als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte unter Zwang vor dem Kongress ausgesagt.

Trump-Unterstützer sichert sich Warner Bros. und CNN

New York/Los Gatos/Washington - Der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery hat der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance zugestimmt. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen mit. Erst am Donnerstag war Netflix aus dem Bieterstreit um das Hollywood-Urgestein ausgestiegen und Paramount das Feld überlassen. Damit wandert auch der Nachrichtensender CNN unter Kontrolle der Familie des als Trump-Unterstützer geltenden Tech-Milliardärs Larry Ellison.

Hasel und Erle sorgen für erste Spitze in Allergiesaison

Österreich - Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen - die meisten Leute freuen sich, doch Allergiker decken sich mit Tabletten, Augentropfen und Taschentüchern ein. Das schöne Wetter bringt eine starke Pollenbelastung mit sich, am Wochenende sorgen die Frühblüher Hasel und Erle für eine erste Saisonspitze in Österreich. An den Pflanzen sind reichlich Kätzchen vorhanden, daher dürfte die Pollenkonzentration höher werden als im Vorjahr.

OpenAI verkündet Vereinbarung mit US-Militär über KI-Einsatz

San Francisco - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat eine Vereinbarung mit dem US-Militär über den Einsatz seiner KI-Modelle in klassifizierten Cloud-Netzwerken geschlossen. "Bei all unseren Interaktionen hat das Kriegsministerium einen tiefen Respekt für Sicherheit und den Wunsch nach einer Partnerschaft gezeigt, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen", schrieb Firmenchef Sam Altman auf X. Zugleich ordnete US-Präsident Donald Trump an, auf den OpenAI-Konkurrenten Anthropic zu verzichten.

Steirer auf Gehweg von schleuderndem Pkw umgefahren

Tillmitsch - Ein 52-Jähriger ist am Freitagabend in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) auf einem Gehweg von einem ins Schleudern geratenen Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde mehrere Meter zur Seite auf einen Schneehaufen katapultiert, informierte die Polizei. Er wurde nach der Notarztversorgung ins LKH Graz eingeliefert. Für seinen Hund, mit dem der 52-Jährige spaziert war, gab es keine Rettung.

Skiunfälle in Tirol - Elfjährige und 19-Jährige verletzt

Ellmau/Axams - Bei Skiunfällen in Tirol sind am Freitag eine Elfjährige und eine 19-Jährige schwer verletzt worden. Das Kind geriet auf einer blauen Piste in Ellmau (Bez. Kufstein) über den Pistenrand und stürzte rund zehn Meter über wurzeldurchsetztes Gelände ab. Dabei erlitt die junge Skifahrerin schwere Kopf- und Schulterverletzungen. In Axams (Bez. Innsbruck-Land) prallte die 19-Jährige gegen eine Schneekanone und blieb bewusstlos liegen, informierte die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

