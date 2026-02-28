Israel und USA greifen Iran an, Teheran übt Vergeltung

Washington/Teheran/Jerusalem - Die US-Streitkräfte haben einen großen Kampfeinsatz im Iran begonnen. "Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk dadurch zu schützen, dass die unmittelbare Bedrohung durch das iranische Regime eliminiert wird", sagte Präsident Donald Trump in einem am Samstag veröffentlichten Video. Zuvor hatte Israel mitgeteilt, einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet zu haben. Der Iran antwortete mit Raketenangriffen auf Israel und vier US-Stützpunkte in der Region.

Iran fordert Handeln der internationalen Gemeinschaft

Teheran - Der Iran hat die Weltgemeinschaft angesichts der Angriffe der USA und Israels zum Handeln aufgefordert. In einer Mitteilung des Außenministeriums forderte die Regierung in Teheran die Vereinten Nationen und die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, die Attacken vom Samstag zu verurteilen und Maßnahmen zu ergreifen. Die Sicherheit der Region und der Welt seien einer beispiellosen Bedrohung ausgesetzt, hieß es.

AUA setzt Flüge in den Nahen Osten aus

Wien/Schwechat/Teheran - Der Angriff auf den Iran durch Israel und die USA hat auch Auswirkungen auf den Luftverkehr. Die Austrian Airlines setzen nach eigenen Angaben mehrere Flüge mit Ziel Naher Osten aus. Die Verbindungen von und nach Tel Aviv (Israel), Amman (Jordanien) und Erbil (Irak) seien bis einschließlich 7. März unterbrochen, hieß es am Samstagvormittag. Flüge nach Teheran (Iran) blieben bis Ende März ausgesetzt.

Trump-Unterstützer sichert sich Warner Bros. und CNN

New York/Los Gatos/Washington - Der Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery hat der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance zugestimmt. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten beide Unternehmen mit. Erst am Donnerstag war Netflix aus dem Bieterstreit um das Hollywood-Urgestein ausgestiegen und Paramount das Feld überlassen. Damit wandert auch der Nachrichtensender CNN unter Kontrolle der Familie des als Trump-Unterstützer geltenden Tech-Milliardärs Larry Ellison.

Wieder mehr rechtsextreme Straftaten in Österreich

Wien - Die Zahl rechtsextremer Straftaten hat im Vorjahr laut Innenministerium noch einmal um ein Drittel zugenommen. 2025 gab es demnach 1.986 Anzeigen wegen rechtsextremistischer, fremdenfeindlicher beziehungsweise rassistischer, islamfeindlicher oder antisemitischer Tathandlungen, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Die rechtsextremen Straftaten haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, 2022 waren es noch knapp 1.000.

Kampfhandlungen zwischen Pakistan und Taliban halten an

Washington - Die Kämpfe zwischen Pakistan und Afghanistan sind am Samstag in den dritten Tag gegangen, begleitet von diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation. Auch in der Nacht gab es Gefechte entlang der 2.600 Kilometer langen Grenze. Aus pakistanischen Sicherheitskreisen hieß es, die Militäroperation sei weiter im Gange. Pakistanische Streitkräfte hätten mehrere Posten und Lager der radikalislamischen Taliban in verschiedenen Sektoren zerstört.

OpenAI verkündet Vereinbarung mit US-Militär über KI-Einsatz

San Francisco - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat eine Vereinbarung mit dem US-Militär über den Einsatz seiner KI-Modelle in klassifizierten Cloud-Netzwerken geschlossen. "Bei all unseren Interaktionen hat das Kriegsministerium einen tiefen Respekt für Sicherheit und den Wunsch nach einer Partnerschaft gezeigt, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen", schrieb Firmenchef Sam Altman auf X. Zugleich ordnete US-Präsident Donald Trump an, auf den OpenAI-Konkurrenten Anthropic zu verzichten.

Straßenbahnunglück in Mailand - Fahrer hatte Schwächeanfall

Mailand - Ein Schwächeanfall des Fahrers soll die Entgleisung der Straßenbahn in Mailand verursacht haben, bei der am Freitagnachmittag zwei Männer ums Leben gekommen sind. Bei den Todesopfern handelt es sich um Passagiere, einen 59 Jahre alten Italiener und einen 58-Jährigen aus Senegal. 50 Personen wurden verletzt. Der Fahrer der Straßenbahn wurde ins Krankenhaus gebracht. Er berichtete von einem Schwächeanfall, wegen dem er die Kontrolle über die Tram verloren habe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red