Israel und USA greifen Iran an - Teheran übt Vergeltung

Washington/Teheran/Jerusalem - Israel und die USA haben am Samstag den Iran angegriffen. Es handle sich um einen Präventivschlag, erklärte Israel. US-Präsident Donald Trump teilte mit, die USA hätten mit der Militäraktion "Operation Epic Fury" (Operation gewaltige Wut) gegen den Iran begonnen. Laut Berichten wurde der iranische Verteidigungsminister und der Chef der Revolutionsgarden getötet. Der Iran antwortete mit Raketenangriffen auf Israel und US-Stützpunkte in der Region.

Angriffe in Nahost sorgen international für Beunruhigung

Teheran/Jerusalem/Washington - Die Angriffe Israels und der USA auf Ziele im Iran haben international für Beunruhigung gesorgt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Antonio Costa riefen alle zur maximalen Zurückhaltung auf. Die Entwicklungen seien äußerst besorgniserregend, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Alle Parteien müssten Zivilisten schützen und das Völkerrecht achten. Die EU werde alle nötigen Schritte unternehmen, um ihre Bürger in der Region zu unterstützen.

Krisenstab in Wiener Außenministerium tagt zu Nahost

Wien/Teheran/Jerusalem - Angesichts der militärischen Auseinandersetzung in Nahost finden auch Beratungen in Wien statt. "Wir verfolgen und evaluieren die aktuellen Entwicklungen in Israel und im Iran laufend", hieß es am Samstag aus dem Außenministerium. Es tage dazu ein Krisenstab. Außerdem passte die Behörde die Reisewarnung für Israel, Katar, Bahrain, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait an: Es gilt nun die höchste Warnstufe für diese Länder.

Wieder mehr rechtsextreme Straftaten in Österreich

Wien - Die Zahl rechtsextremer Straftaten hat im Vorjahr laut Innenministerium noch einmal um ein Drittel zugenommen. 2025 gab es demnach 1.986 Anzeigen wegen rechtsextremistischer, fremdenfeindlicher beziehungsweise rassistischer, islamfeindlicher oder antisemitischer Tathandlungen, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Die rechtsextremen Straftaten haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, 2022 waren es noch knapp 1.000.

Mindestens 20 Tote bei Flugzeugunglück in Bolivien

El Alto - Bei einem Flugzeugunglück in Bolivien sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Darunter sei auch ein Neugeborenes, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes mit. Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe sei bei der Landung von der Piste abgekommen und vollständig zerstört worden, berichtete unter anderem die Tageszeitung "El Deber" unter Berufung auf die Feuerwehr. Dutzende Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Vierte Festnahme nach Raubüberfall in Wiener Tiefgarage

Wien - Ein am 2. Juni 2025 verübter schwerer Raub in einer Tiefgarage im Bereich Leberberg in Wien-Simmering ist mit der Festnahme des insgesamt vierten Verdächtigen vor wenigen Tagen aufgeklärt worden. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Samstag mitteilte, handelte es sich dabei um einen 24-Jährigen. Er und seine drei mutmaßlichen Komplizen sollen im Sommer des Vorjahres einen Mann mit Pfeffersprayeinsatz und Schlägen beraubt und verletzt haben.

Babler steht hinter Entscheidung des Festspielkuratoriums

Salzburg - Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) steht hinter dem Salzburger Festspielkuratorium. Das geht aus einem am Samstag von der APA eingeholten Statement zu der Causa hervor. Das Gremium, in dem auch Bablers Sektionschefin Theresia Niedermüller vertreten ist, habe sich die Entscheidung, die letztlich ein vorzeitiges Ende der Amtszeit von Intendant Markus Hinterhäuser bedeutet, "sicher nicht leicht gemacht".

FPÖ-Vizechef Haimbuchner für Schuldendeckel im Bund

Wien - Oberösterreichs FPÖ-Chef und Vize-Landeshauptmann Manfred Haimbuchner fordert auch für den Bund einen Schuldendeckel, wie er 2024 in seinem Bundesland eingeführt wurde. Zwar müssten auch die Länder wieder in Richtung Nulldefizit gehen, sagte er am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". "Der Schuldenmachermeister" sei in Österreich aber der Bund. Viel Sparpotenzial sieht er bei jenen Förderungen, die nicht unbedingt nötig sind und wo es reine Mitnahmeeffekte gibt.

