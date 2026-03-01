Iran bestätigt Tod von Machthaber Khamenei

Washington/Teheran/Jerusalem - Das geistliche Oberhaupt des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, ist tot. Dies bestätigten iranische Staatsmedien am Sonntag in der Früh. Wenige Stunden davor hatte US-Präsident Donald Trump den Tod Khameneis verkündet, der seit dem Jahr 1989 iranischer Machthaber gewesen war. Auch der Kommandant der Revolutionsgarden, Mohammed Pakpur, sowie Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh, sind nach Angaben der israelischen Streitkräfte durch US-israelische Angriffe ums Leben gekommen.

Neue israelische Angriffswelle auf den Iran

Teheran/Jerusalem/Washington - Die Kriegshandlungen rund um den Iran sind auch in der Nacht auf Sonntag weitergegangen. Während der Iran zahlreiche Raketen auf Israel und arabische US-Verbündete abfeuerte, begann die israelische Armee eine neue Angriffswelle gegen Ziele in der Islamischen Republik. Ins Visier genommen würden Abschussstellungen für ballistische Rakete sowie die Luftabwehrsysteme des Erzfeindes, teilte die Armee in der Nacht mit.

Reedereien stoppen Schiffsverkehr durch Straße von Hormuz

London/Teheran/Jerusalem - Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran und der darauf folgenden Sperrung der Straße von Hormuz durch Teheran haben mehrere Reedereien, Ölkonzerne und Handelshäuser ihre Fahrten durch die Meerenge eingestellt. Dies betrifft Rohöl, Treibstoff und Flüssigerdgas (LNG), wie Händler am Samstag sagten. "Unsere Schiffe werden für einige Tage stillliegen", sagte ein führender Manager eines großen Handelshauses.

EU-Außenminister beraten am Sonntag über Lage im Iran

Brüssel/Teheran/Jerusalem - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas plant wegen des Kriegs gegen den Iran eine virtuelle Sitzung der EU-Außenminister am Sonntag. Es solle dann über den Iran und "die sich rasch überschlagenden Ereignisse im Nahen Osten" gesprochen werden, teilte sie auf X mit. Schon am ersten Tag der US-israelischen Angriffe war der iranische Machthaber Ayatollah Ali Khamenei getötet worden. Die Außenminister der G7-Staaten berieten bereits in der Nacht über die Lage.

Belgien kaperte Öltanker von russischer Schattenflotte

Brüssel - Belgien hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen Öltanker der russischen Schattenflotte gekapert. Die belgischen Streitkräfte hätten das Schiff mit Unterstützung Frankreichs festgesetzt, schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. Der Tanker werde zum Hafen von Seebrügge eskortiert, wo er beschlagnahmt werde. Weitere Informationen nannte Francken zunächst nicht. Aus Frankreich gab es zunächst keine Bestätigung.

Erbschaftssteuer - Österreich EU-weit in der Minderheit

Wien - Die Grünen fordern sie, SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer wäre dafür - die Koalitionspartner ÖVP und NEOS sowie die FPÖ sind aber dagegen: eine Erbschaftssteuer. 2008 wurde sie hierzulande abgeschafft, in einer Zeit, in der mehrere europäische Staaten einen ähnlichen Schritt machten. Trotzdem befindet sich Österreich damit in der Minderheit. In 17 der 27 EU-Staaten gibt es eine Erbschaftssteuer, erklärt die WIFO-Ökonomin Margit Schratzenstaller im Gespräch mit der APA.

