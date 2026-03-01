Iran sieht nach Tötung Khameneis "rote Linie überschritten"

Washington/Teheran/Jerusalem - Nach der Tötung seines obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei hat das iranische Regime massive Vergeltung gegenüber den USA und Israel angekündigt. US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hätten eine "rote Linie überschritten", sagte der iranische Parlamentspräsident Baqer Qalibaf am Sonntag im Staatsfernsehen. Dafür würden sie bezahlen. Der Iran werde den Weg Khameneis fortsetzen, unterstrich Qalibaf.

Iranischer Generalstabschef bei Angriffen getötet

Teheran - Bei den Luftangriffen Israels und der USA auf den Iran ist laut örtlichen Medien auch der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Abdolrahim Mousavi, getötet worden. Im Staatsfernsehen wurde am Sonntag der Name Mousavis gemeinsam mit den Namen anderer getöteter hochrangiger Vertreter genannt. Zuvor war bereits der Tod des Anführers der iranischen Revolutionsgarden, Mohammed Pakpour, und des Vorsitzenden des nationalen Verteidigungsrats, Ali Shamkhani, gemeldet worden.

Irans Revolutionsgarden melden massive Vergeltungsschläge

Teheran/Jerusalem/Washington - Die iranischen Revolutionsgarden haben in Reaktion auf die Tötung von Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei nach eigenen Angaben massive Vergeltungsschläge gegen Dutzende Stellungen der USA und des Erzfeindes Israel durchgeführt. Es seien 27 US-Stützpunkte in der Region sowie Israels Armeehauptquartier und ein Rüstungskomplex in Tel Aviv ins Visier genommen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, ein Sprachrohr von Irans Elitestreitmacht.

Reedereien stoppen Schiffsverkehr durch Straße von Hormuz

London/Teheran/Jerusalem - Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran und der darauf folgenden Sperrung der Straße von Hormuz durch Teheran haben mehrere Reedereien, Ölkonzerne und Handelshäuser ihre Fahrten durch die Meerenge eingestellt. Dies betrifft Rohöl, Treibstoff und Flüssigerdgas (LNG), wie Händler am Samstag sagten. "Unsere Schiffe werden für einige Tage stillliegen", sagte ein führender Manager eines großen Handelshauses.

Freude nach Tod Khameneis in Österreich

Wien - Der Tod des iranischen Machthabers Ayatollah Ali Khamenei ist in der Nacht auf Sonntag auch in Österreich gefeiert worden. Dutzende Personen demonstrierten am späten Samstagabend mit iranischen Fahnen auf dem Wiener Stephansplatz. "In Teheran feiern die Menschen. Free Iran", schrieb auch der Wiener Schauspieler und Kabarettist Michael Niavarani auf Facebook. Kritischer äußerte sich die Menschenrechtlerin Shoura Zehetner-Hashemi. Sie sieht die Iraner in einem "Dilemma".

Leerstandsabgabe: Einnahmen gering, viele Länder verzichten

Wien - Nach einer Novelle im Jahr 2024, die den Bundesländern die Einführung einer Leerstandsabgabe erleichterte, verzichten viele Länder weiterhin auf entsprechende Abgaben. In Salzburg, wo die Lage am Wohnungsmarkt schwierig ist, gibt es die Abgabe schon länger, die Einnahmen daraus blieben aber relativ gering. Hinzu kommt, dass genauere Daten vielerorts Mangelware sind, etwa in Tirol. Fraglich bleibt daher, inwieweit sich mit der Abgabe effektiv Wohnraum mobilisieren lässt.

EU-Außenminister beraten am Sonntag über Lage im Iran

Brüssel/Teheran/Jerusalem - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas plant wegen des Kriegs gegen den Iran eine virtuelle Sitzung der EU-Außenminister am Sonntag. Es solle dann über den Iran und "die sich rasch überschlagenden Ereignisse im Nahen Osten" gesprochen werden, teilte sie auf X mit. Schon am ersten Tag der US-israelischen Angriffe war der iranische Machthaber Ayatollah Ali Khamenei getötet worden. Die Außenminister der G7-Staaten berieten bereits in der Nacht über die Lage.

Belgien kaperte Öltanker von russischer Schattenflotte

Brüssel - Belgien hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen Öltanker der russischen Schattenflotte gekapert. Die belgischen Streitkräfte hätten das Schiff mit Unterstützung Frankreichs festgesetzt, schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. Der Tanker werde zum Hafen von Seebrügge eskortiert, wo er beschlagnahmt werde. Weitere Informationen nannte Francken zunächst nicht. Aus Frankreich gab es zunächst keine Bestätigung.

red