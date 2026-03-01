Präsident: Tötung Khameneis ist "Kriegserklärung an Muslime"

Teheran - Irans Präsident Massud Pezeshkian hat die Tötung des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei bei US-israelischen Angriffen als eine "Kriegserklärung an die Muslime und insbesondere an die Schiiten überall auf der Welt " bezeichnet. Der Iran betrachte es als "seine legitime Pflicht und sein Recht, sich an den Tätern und Drahtziehern dieses historischen Verbrechens zu rächen", fügte er am Sonntag bei einer Ansprache im Staatsfernsehen hinzu.

Irans Armee: US-Militärstützpunkte in Golfregion attackiert

Teheran/Jerusalem/Washington - Die iranische Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag neue Angriffe auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion geflogen. "Vor wenigen Minuten haben Piloten der Luftstreitkräfte der Islamischen Republik Iran in mehreren Operationsphasen erfolgreich US-Stützpunkte in den Ländern am Persischen Golf und in der Region Kurdistan im Irak bombardiert", erklärte die iranische Armee im Staatsfernsehen. Mehrere Städte in der Region wurden in der Früh von Explosionen erschüttert.

Reedereien stoppen Schiffsverkehr durch Straße von Hormuz

London/Teheran/Jerusalem - Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran und der darauf folgenden Sperrung der Straße von Hormuz durch Teheran haben mehrere Reedereien, Ölkonzerne und Handelshäuser ihre Fahrten durch die Meerenge eingestellt. Dies betrifft Rohöl, Treibstoff und Flüssigerdgas (LNG), wie Händler am Samstag sagten. "Unsere Schiffe werden für einige Tage stillliegen", sagte ein führender Manager eines großen Handelshauses.

Leerstandsabgabe: Einnahmen gering, viele Länder verzichten

Wien - Nach einer Novelle im Jahr 2024, die den Bundesländern die Einführung einer Leerstandsabgabe erleichterte, verzichten viele Länder weiterhin auf entsprechende Abgaben. In Salzburg, wo die Lage am Wohnungsmarkt schwierig ist, gibt es die Abgabe schon länger, die Einnahmen daraus blieben aber relativ gering. Hinzu kommt, dass genauere Daten vielerorts Mangelware sind, etwa in Tirol. Fraglich bleibt daher, inwieweit sich mit der Abgabe effektiv Wohnraum mobilisieren lässt.

Steigende Klimaanlagen-Nutzung kann Klimawandel verschärfen

Birmingham - Die zunehmende Nutzung von Klimaanlagen könnte den weltweiten Treibhausgasausstoß bis Mitte des Jahrhunderts stark ansteigen lassen. Einer Studie zufolge könnte sie im ungünstigsten Szenario bis zum Jahr 2050 etwa 8,5 Milliarden Tonnen Kohlendioxid (CO2) entsprechen. Zum Vergleich: Die derzeitigen gesamten jährlichen Treibhausgasemissionen der USA betragen 5,9 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente.

Vater und Sohn bei Autoüberschlag in der Steiermark verletzt

Frohnleiten - Ein 42-jähriger Drogenlenker ist am Samstag in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) mit seinem dreijährigen Sohn auf dem Beifahrersitz verunglückt. Er kam in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Mann befreite den Dreijährigen und sich aus dem Wagen, beide wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Führerschein war dem Mann bereits zuvor entzogen worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red