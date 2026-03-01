Präsident: Tötung Khameneis ist "Kriegserklärung an Muslime"

Teheran - Irans Präsident Massud Pezeshkian hat die Tötung des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei bei US-israelischen Angriffen als eine "Kriegserklärung an die Muslime und insbesondere an die Schiiten überall auf der Welt " bezeichnet. Der Iran betrachte es als "seine legitime Pflicht und sein Recht, sich an den Tätern und Drahtziehern dieses historischen Verbrechens zu rächen", fügte er am Sonntag bei einer Ansprache im Staatsfernsehen hinzu.

Irans Armee: US-Militärstützpunkte in Golfregion attackiert

Teheran/Jerusalem/Washington - Die iranische Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag neue Angriffe auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion geflogen. "Vor wenigen Minuten haben Piloten der Luftstreitkräfte der Islamischen Republik Iran in mehreren Operationsphasen erfolgreich US-Stützpunkte in den Ländern am Persischen Golf und in der Region Kurdistan im Irak bombardiert", erklärte die iranische Armee im Staatsfernsehen. Mehrere Städte in der Region wurden in der Früh von Explosionen erschüttert.

Badelt rechnet durch Lage im Iran mit Teuerung bei Energie

Wien/Teheran - Der Angriff Israels und der USA auf den Iran wird sich zumindest kurzfristig auch in Österreich auf die Energiepreise niederschlagen, sagte Fiskalratspräsident Christoph Badelt am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Der Weltmarkt reagiere bereits auf den Ausfall des iranischen Öls und die Blockade der Straße von Hormuz wirke sich neben Öl auch auf andere Güter und die Lieferketten insgesamt aus. Wie stark, hänge davon ab, wie lange der Konflikt dauert und ob er sich ausweitet.

Selenskyj: Moskau setzte im Winter fast 19.000 Drohnen ein

Kiew (Kyjiw) - Russland hat laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj allein in der vergangenen Woche mehr als 1.720 Kampfdrohnen, fast 1.300 Gleitbomben und mehr als 100 Raketen gegen sein Land eingesetzt. Selenskyj warf Moskau am Sonntag vor, in diesem Winter nicht einmal versucht zu haben, Angriffe auf zivile kritische Infrastruktur zu rechtfertigen. In den drei Wintermonaten habe Russland mit fast 19.000 Kampfdrohnen, mehr als 14.670 Gleitbomben und 738 Raketen angegriffen.

EU-Außenminister beraten am Sonntag über Lage im Iran

Brüssel/Teheran/Jerusalem - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas plant wegen des Kriegs gegen den Iran eine virtuelle Sitzung der EU-Außenminister am Sonntag. Es solle dann über den Iran und "die sich rasch überschlagenden Ereignisse im Nahen Osten" gesprochen werden, teilte sie auf X mit. Schon am ersten Tag der US-israelischen Angriffe war der iranische Machthaber Ayatollah Ali Khamenei getötet worden. Die Außenminister der G7-Staaten berieten bereits in der Nacht über die Lage.

Schwerpunktaktion gegen Roadrunner-Szene in Wien

Wien - Zu einer wahren Anzeigenflut hat eine Schwerpunktaktion der Wiener Polizei am Samstag und Sonntag geführt. Alleine 746 Geschwindigkeitsüberschreitungen waren das Resultat der Maßnahmen der Landesverkehrsabteilung. Hintergrund dafür war unter anderem Ankündigungen in sozialen Netzwerken zu einem Treffen der Szene in einem slowakischen Ort nahe der Grenze zu Österreich, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag.

Steigende Klimaanlagen-Nutzung kann Klimawandel verschärfen

Birmingham - Die zunehmende Nutzung von Klimaanlagen könnte den weltweiten Treibhausgasausstoß bis Mitte des Jahrhunderts stark ansteigen lassen. Einer Studie zufolge könnte sie im ungünstigsten Szenario bis zum Jahr 2050 etwa 8,5 Milliarden Tonnen Kohlendioxid (CO2) entsprechen. Zum Vergleich: Die derzeitigen gesamten jährlichen Treibhausgasemissionen der USA betragen 5,9 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente.

Vater und Sohn bei Autoüberschlag in der Steiermark verletzt

Frohnleiten - Ein 42-jähriger Drogenlenker ist am Samstag in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) mit seinem dreijährigen Sohn auf dem Beifahrersitz verunglückt. Er kam in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Mann befreite den Dreijährigen und sich aus dem Wagen, beide wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Führerschein war dem Mann bereits zuvor entzogen worden.

