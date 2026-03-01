Präsident: Tötung Khameneis ist "Kriegserklärung an Muslime"

Teheran - Irans Präsident Massud Pezeshkian hat die Tötung des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei bei US-israelischen Angriffen als eine "Kriegserklärung an die Muslime und insbesondere an die Schiiten überall auf der Welt " bezeichnet. Der Iran betrachte es als "seine legitime Pflicht und sein Recht, sich an den Tätern und Drahtziehern dieses historischen Verbrechens zu rächen", fügte er am Sonntag bei einer Ansprache im Staatsfernsehen hinzu.

AUA passt Flugplan nach Nahost erneut an

Wien/Schwechat/Teheran - Angesichts der Entwicklungen im Nahen Osten haben die Austrian Airlines (AUA) ihren Flugplan erneut angepasst. Die Verbindungen von und nach Tel Aviv (Israel), Amman (Jordanien) und Erbil (Irak) seien bis einschließlich 8. März unterbrochen, wie das Unternehmen am Sonntagmittag mitteilte. Am Samstag hieß es noch bis einschließlich 7. März. Nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate/VAE) fielen die Flüge bis inklusive 4. März aus.

Drei US-Soldaten bei Militäreinsatz gegen Iran getötet

Teheran/Jerusalem/Washington - Bei dem US-israelischen Militärangriff gegen den Iran sind nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums drei Soldaten getötet worden. Fünf weitere Soldaten seien "schwer verletzt" worden, teilte das US-Kommando für den Nahen Osten (Centcom) am Sonntag im Onlinedienst X mit. Ortsangaben oder Angaben zur Identität der getöteten Soldaten wurden nicht gemacht. Zuvor war bekannt geworden, dass der iranische Ex-Präsident Mahmoud Ahmadinejad bei einem Luftangriff in Teheran starb.

Krisenstab in Wiener Außenministerium tagt erneut zu Nahost

Wien/Teheran/Jerusalem - Angesichts der militärischen Auseinandersetzung in Nahost finden auch am Sonntag Beratungen in Wien statt. "Oberste Priorität bleibt die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Wir bewerten die Entwicklungen laufend", hieß es aus dem Außenamt. Beim Außenministerium seien nach aktuellem Stand etwa 17.000 Österreicherinnen und Österreicher im Krisengebiet registriert, davon circa 2.500 Reisende.

Drei Tote nach Schüssen in Austin in Texas

Austin (Texas) - In einem Ausgehviertel in der texanischen Stadt Austin in den USA sind in der Nacht mindestens drei Menschen getötet worden. 14 weitere seien im Zusammenhang mit Schüssen in einer Bar verletzt worden, teilte die Polizei mit. Drei davon schwer. Die Polizei sei am Sonntag gegen zwei Uhr morgens (Ortszeit) verständigt worden und habe am Tatort einen bewaffneten Mann angetroffen. Drei Polizisten hätten das Feuer auf ihn "erwidert" und den Verdächtigen getötet.

Drogenboss in Villa in Deutschland festgenommen

Düsseldorf - In Ratingen in Deutschland hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogenboss in seiner Villa festgenommen. Der 34-Jährige befinde sich jetzt in Untersuchungshaft, bestätigte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf. Der Mann wird verdächtigt, einen international agierenden Drogenring geführt zu haben. Über mehrere Jahre soll die Bande mindestens zwölf Tonnen Kokain mit einem vermuteten Wert von rund 100 Millionen Euro aus Südamerika importiert haben.

Badelt rechnet durch Lage im Iran mit Teuerung bei Energie

Wien/Teheran - Der Angriff Israels und der USA auf den Iran wird sich zumindest kurzfristig auch in Österreich auf die Energiepreise niederschlagen, sagte Fiskalratspräsident Christoph Badelt am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Der Weltmarkt reagiere bereits auf den Ausfall des iranischen Öls und die Blockade der Straße von Hormuz wirke sich neben Öl auch auf andere Güter und die Lieferketten insgesamt aus. Wie stark, hänge davon ab, wie lange der Konflikt dauert und ob er sich ausweitet.

Ein Toter bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Kärnten

Lendorf - In der Kärntner Gemeinde Lendorf im Bezirk Spittal an der Drau ist am Sonntag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot, der allein unterwegs war, wurde bei dem Unfall getötet. Das bestätigte eine Sprecherin der Kärntner Polizei der APA. Der Absturz ereignete sich gegen 11.30 Uhr, die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.

red