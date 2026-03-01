Präsident: Tötung Khameneis ist "Kriegserklärung an Muslime"

Teheran - Irans Präsident Massud Pezeshkian hat die Tötung des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei bei US-israelischen Angriffen als eine "Kriegserklärung an die Muslime und insbesondere an die Schiiten überall auf der Welt " bezeichnet. Der Iran betrachte es als "seine legitime Pflicht und sein Recht, sich an den Tätern und Drahtziehern dieses historischen Verbrechens zu rächen", fügte er am Sonntag bei einer Ansprache im Staatsfernsehen hinzu.

Drei US-Soldaten bei Militäreinsatz gegen Iran getötet

Teheran/Jerusalem/Washington - Bei dem US-israelischen Militärangriff gegen den Iran sind nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums drei Soldaten getötet worden. Fünf weitere Soldaten seien "schwer verletzt" worden, teilte das US-Kommando für den Nahen Osten (CENTCOM) am Sonntag im Onlinedienst X mit. Ortsangaben oder Angaben zur Identität der getöteten Soldaten wurden nicht gemacht. Zuvor war vermeldet worden, dass der iranische Ex-Präsident Mahmoud Ahmadinejad bei einem Luftangriff in Teheran starb.

Drei Tote nach Schüssen in Austin in Texas

Austin (Texas) - Nach einem tödlichen Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Texas prüft die US-Bundespolizei FBI einen Terrorverdacht. Ein Angreifer hatte in der Nacht zum Sonntag vor einem Biergarten in Austin zwei Menschen erschossen und 14 weitere verletzt, bevor er von alarmierten Polizisten erschossen wurde. Bei dem Mann und in dessen Fahrzeug seien Hinweise gefunden worden, die auf einen möglichen Zusammenhang mit Terrorismus hindeuteten, sagte FBI-Ermittler Alex Doran.

Selenskyj: Haben den Winter überstanden

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Ende des vierten Kriegswinters und den damit verbundenen Widerstand gegen die russischen Angriffe auf das Energiesystem seines Landes begrüßt. "Heute ist der Tag, an dem jeder von uns mit Fug und Recht sagen kann: Wir haben diesen Winter überstanden, den schwierigsten seit Beginn des Krieges", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am ersten Tag des meteorologischen Frühlings.

EU und Schweiz wollen künftig noch enger kooperieren

Brüssel - Spitzenvertreter der EU und der Schweiz unterzeichnen am Montag in Brüssel nach jahrelangen schwierigen Verhandlungen mehrere Abkommen zur Stabilisierung und zum Ausbau der Beziehungen. Das Vertragspaket soll eine intensivere Zusammenarbeit auf dem Strommarkt sowie bei der Lebensmittelsicherheit und im Gesundheitsbereich ermöglichen. Zudem hat es zum Ziel, Schweizer Unternehmen in klar festgelegten Bereichen eine hindernisfreie Beteiligung am EU-Binnenmarkt zu garantieren.

Badelt rechnet durch Lage im Iran mit Teuerung bei Energie

Wien/Teheran - Der Angriff Israels und der USA auf den Iran wird sich zumindest kurzfristig auch in Österreich auf die Energiepreise niederschlagen, sagte Fiskalratspräsident Christoph Badelt am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Der Weltmarkt reagiere bereits auf den Ausfall des iranischen Öls und die Blockade der Straße von Hormuz wirke sich neben Öl auch auf andere Güter und die Lieferketten insgesamt aus. Wie stark, hänge davon ab, wie lange der Konflikt dauert und ob er sich ausweitet.

Zwei Skitourengeher bei Lawinenabgang in Tirol getötet

Innsbruck - Zwei Skitourengeher im Alter von 44 und 47 Jahren sind am Samstag bei einem Lawinenabgang in den Tuxer Alpen im Gemeindegebiet von Tux (Bezirk Schwaz) tödlich verunglückt. Die Leichen der beiden Einheimischen wurden am Sonntag im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion in einem Lawinenkegel gefunden. Die Lawine dürfte die beiden Männer beim Aufstieg auf die hohe Tamlspitze (2.608 Meter) erfasst und verschüttet haben, informierte die Polizei.

Zweisprachige Ortstafeln im Burgenland beschmiert

Steinbrunn/Hornstein - In Steinbrunn und Hornstein (beide Bezirk Eisenstadt-Umgebung) haben Unbekannte zweisprachige Ortstafeln beschmiert. Der kroatische Schriftzug wurde jeweils mit schwarzer Farbe durchgestrichen. Die Taten dürften in der Nacht auf Sonntag verübt worden sein, wie auch der ORF Burgenland berichtete. Ermittlungen seien im Gange, sagte Polizeisprecher Helmut Marban auf Anfrage. Die betroffenen Gemeinden sowie die burgenländische SPÖ und ÖVP verurteilten die Vorfälle.

