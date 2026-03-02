Israel greift nach Hisbollah-Angriff Libanon und Iran an

Teheran/Jerusalem/Washington - Die israelische Armee hat bei nächtlichen Angriffen in der libanesischen Hauptstadt Beirut nach eigenen Angaben ranghohe Mitglieder der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz angegriffen. Wie die Armee weiter mitteilte, sei ein weiterer wichtiger "Hisbollah-Terrorist" im Süden des Libanons getroffen worden. Zuvor hat die Hisbollah-Miliz an der Seite des Iran Israel mit Raketen angegriffen. Die israelische Luftwaffe setzte ihre Attacken gegen Ziele in Teheran fort.

Trump droht mit "Rache" für Tod von US-Militärangehörigen

Teheran/Jerusalem/Washington - Nach dem Tod von drei US-Militärangehörigen im Einsatz gegen den Iran hat US-Präsident Donald Trump mit "Rache" gedroht. "Traurigerweise" werde es bis zum Ende des Einsatzes "wahrscheinlich" weitere Todesopfer in den Reihen der US-Armee geben, so Trump am Sonntag in einer Videobotschaft. "Aber Amerika wird ihren Tod rächen und den Terroristen, die der Zivilisation den Krieg erklärt haben, den härtesten Schlag versetzen." Der Krieg werde möglicherweise noch vier Wochen dauern.

Drei US-Soldaten bei Militäreinsatz gegen Iran getötet

Teheran/Jerusalem/Washington - Bei dem US-israelischen Militärangriff gegen den Iran sind nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums drei Soldaten getötet worden. Fünf weitere Soldaten seien "schwer verletzt" worden, teilte das US-Kommando für den Nahen Osten (CENTCOM) am Sonntag im Onlinedienst X mit. Ortsangaben oder Angaben zur Identität der getöteten Soldaten wurden nicht gemacht. Zuvor war vermeldet worden, dass der iranische Ex-Präsident Mahmoud Ahmadinejad bei einem Luftangriff in Teheran starb.

Drei Tote nach Schüssen in Austin in Texas

Austin (Texas) - Nach einem tödlichen Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Texas prüft die US-Bundespolizei FBI einen Terrorverdacht. Ein Angreifer hatte in der Nacht zum Sonntag vor einem Biergarten in Austin zwei Menschen erschossen und 14 weitere verletzt, bevor er von alarmierten Polizisten erschossen wurde. Bei dem Mann und in dessen Fahrzeug seien Hinweise gefunden worden, die auf einen möglichen Zusammenhang mit Terrorismus hindeuteten, sagte FBI-Ermittler Alex Doran.

Selenskyj: Haben den Winter überstanden

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Ende des vierten Kriegswinters und den damit verbundenen Widerstand gegen die russischen Angriffe auf das Energiesystem seines Landes begrüßt. "Heute ist der Tag, an dem jeder von uns mit Fug und Recht sagen kann: Wir haben diesen Winter überstanden, den schwierigsten seit Beginn des Krieges", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am ersten Tag des meteorologischen Frühlings.

EU und Schweiz wollen künftig noch enger kooperieren

Brüssel - Spitzenvertreter der EU und der Schweiz unterzeichnen am Montag in Brüssel nach jahrelangen schwierigen Verhandlungen mehrere Abkommen zur Stabilisierung und zum Ausbau der Beziehungen. Das Vertragspaket soll eine intensivere Zusammenarbeit auf dem Strommarkt sowie bei der Lebensmittelsicherheit und im Gesundheitsbereich ermöglichen. Zudem hat es zum Ziel, Schweizer Unternehmen in klar festgelegten Bereichen eine hindernisfreie Beteiligung am EU-Binnenmarkt zu garantieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red