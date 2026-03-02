Libanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten

Teheran/Jerusalem/Washington - Die libanesische Regierung hat die militärischen Aktivitäten der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz am Montag für illegal erklärt. Das kündigte Ministerpräsident Nawaf Salam in einer Fernsehansprache an. Damit verändert sich der Status der Gruppe von einer teilweise geduldeten Widerstandsbewegung zu einer verbotenen Organisation. Mit dem Eingreifen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz hatte sich der Konflikt um den Iran zuvor auf den Libanon ausgeweitet.

Israelische Armee meldet neuen Angriff in Teheran

Teheran - Die israelische Luftwaffe hat am Montag in den Mittagsstunden einen neuen Angriff auf Ziele im Iran gestartet. Gestützt auf Geheimdienstinformationen ziele der Angriff "im Herzen von Teheran" auf Sicherheitseinrichtungen des Landes, teilte das Militär mit. Augenzeugen in Teheran bestätigten schwere Bombardierungen in der Stadtmitte. Sie sollen sich in der Nähe des Parlaments ereignet haben. Auch im Norden der Millionenmetropole wurden Raketeneinschläge beobachtet.

USA: Kuwaitische Luftabwehr schoss drei US-Kampfjets ab

Teheran/Jerusalem - Das US-Zentralkommando Centcom hat am Montag den Abschuss von drei eigenen Kampfjets durch die kuwaitische Luftabwehr gemeldet. Die Maschinen vom Typ F-15E seien versehentlich ins Visier genommen worden. Alle sechs Besatzungsmitglieder der drei Kampfflugzeuge hätten sich retten können und seien in stabilem Zustand. Der Vorfall werde untersucht. Irans Armee erklärte, sie habe den Stützpunkt Ali al-Salem der US-Luftwaffe in Kuwait ins Visier genommen.

Staaten evakuieren Bürger aus Nahost und Golfstaaten

Teheran/Jerusalem/Washington - Zahlreiche Staaten der Welt sind bemüht, seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran am Wochenende ihre Bürgerinnen und Bürger aus dem Nahen Osten und den Golfstaaten zu evakuieren. Nach früheren Angaben des Außenministeriums befinden sich 17.000 Österreicherinnen und Österreicher in der Region, darunter 2.500 Reisende.

Zahl der Arbeitslosen im Februar neuerlich gestiegen

Wien - Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich im Februar nicht verbessert, der Anstieg der Arbeitslosenzahlen fiel aber etwas geringer als zuletzt aus. Ende des Monats waren 436.160 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, um 1,4 Prozent bzw. 6.220 Personen mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag in einer Aussendung mit. In mehreren Bundesländern sind die Zahlen bereits rückläufig, AMS-Chef Johannes Kopf ortet Signale der Entspannung.

Myanmar-Junta lässt mehr als 10.000 Häftlinge frei

Naypyidaw - Im Rahmen einer neuen Massenamnestie hat die Militärjunta in Myanmar die Freilassung von mehr als 10.000 Gefangenen angeordnet, darunter zehn Ausländer. Zudem sollen die Verfahren gegen rund 12.400 Angeklagte eingestellt werden, berichtete das staatliche Fernsehen am Montag. Viele von ihnen waren aus Angst vor einer Festnahme untergetaucht und leben im Untergrund.

Ministerium: 122 Tote bei Angriff im Südsudan

Nairobi - Im Südsudan sind nach Angaben der Behörden bei einem Angriff 122 Menschen getötet worden, darunter 82 Kinder, Frauen und Ältere. Eine Gruppe bisher unbekannter Männer habe am Sonntag eine Ortschaft im Verwaltungsbezirk Ruweng im Südsudan angegriffen, teilte das regionale Informationsministerium am Montag mit. Bei dem Angriff seien auch 50 weitere Menschen verletzt worden.

