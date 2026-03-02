|
02.03.2026 17:30:00
Teheran/Jerusalem/Washington - Die libanesische Regierung hat die militärischen Aktivitäten der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz am Montag für illegal erklärt. Das verkündigte Ministerpräsident Nawaf Salam im Fernsehen. Damit verändert sich der Status der Gruppe von einer teilweise geduldeten Widerstandsbewegung zu einer verbotenen Organisation. Die israelische Armee verkündete indes die Tötung des Geheimdienstchefs der Hisbollah.
Erneute massive Angriffe auf Teheran
Teheran - Zwei Tage nach Beginn des US-israelischen Kriegs gegen den Iran hat die israelische Armee erneut massive Angriffe auf Teheran geflogen. Die Luftwaffe habe "unter Anleitung der Geheimdienste" einen weiteren "umfassenden Angriff auf Ziele des iranischen Terrorregimes" im Zentrum der Hauptstadt gestartet, erklärte die Armee am Montag. Irans Sicherheitsratschef Ali Larijani lehnte mögliche Verhandlungen mit den USA ab.
USA: Kuwaitische Luftabwehr schoss drei US-Kampfjets ab
Teheran/Jerusalem - Das US-Zentralkommando Centcom hat am Montag den Abschuss von drei eigenen Kampfjets durch die kuwaitische Luftabwehr gemeldet. Die Maschinen vom Typ F-15E seien versehentlich ins Visier genommen worden. Alle sechs Besatzungsmitglieder der drei Kampfflugzeuge hätten sich retten können und seien in stabilem Zustand. Der Vorfall werde untersucht. Irans Armee erklärte, sie habe den Stützpunkt Ali al-Salem der US-Luftwaffe in Kuwait ins Visier genommen.
Hegseth: Ziel von Iran-Einsatz ist nicht Machtwechsel
Teheran/Jerusalem/Washington - Der andauernde Militäreinsatz gegen den Iran soll US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zufolge nicht zu einem Machtwechsel in Teheran führen. "Dies ist kein sogenannter "Regimewechselkrieg", aber das Regime hat sich tatsächlich geändert, und die Welt ist dadurch besser dran", sagte er bei einer Pressekonferenz. Er behauptete, dass die USA nicht den Krieg begonnen hätten - "aber unter Präsident (Donald) Trump beenden wir ihn."
Nationaler Sicherheitsrat zu Iran tagt am Mittwoch
Wien/Teheran/Jerusalem - Als Reaktion auf die militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten beruft Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am kommenden Mittwoch den Nationalen Sicherheitsrat ein. Zuvor wird auch das Bundes-Krisensicherheitskabinett tagen, hieß es aus dem Kanzleramt. Themen für beide Treffen sollen etwa Energiesicherheit, innere Sicherheit und globale Auswirkungen der akuten Krise sein. Zuvor hatte FPÖ-Chef Herbert Kickl die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates gefordert.
Iran-Konflikt könnte Österreichs Inflation anheizen
Wien/Teheran/Jerusalem - Der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran hat sich prompt auf die Öl- und Gaspreise ausgewirkt - und könnte auch die Inflation in Österreich wieder über die Marke von 2 Prozent heben. Die Auswirkungen des Nahost-Krieges auf die Weltwirtschaft hängen nicht zuletzt von der Dauer des Konfliktes ab, sind sich die Ökonomen des Wirtschaftsförderungsinstituts (Wifo) und des Instituts für Höhere Studien (IHS) einig. Von einem Machtwechsel würde auch Österreich profitieren.
