Trump und Iran kündigen Ausweitung gegenseitiger Angriffe an

Washington/Jerusalem/Teheran - Drei Tage nach Beginn der massiven israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran hat US-Präsident Donald Trump eine weitere Verstärkung der Attacken angekündigt. "Wir haben noch nicht einmal angefangen, hart zuzuschlagen", sagte er dem Sender CNN. "Die große Welle kommt bald." Er gehe von etwa vier bis fünf Wochen Krieg aus, fügte Trump hinzu. Notfalls könne es aber auch länger dauern. Trump bekräftigte, die Operation werde mit "unerbittlicher Entschlossenheit" fortgesetzt.

Deutscher Kanzler trifft Trump im Weißen Haus

Washington - Drei Tage nach Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran trifft Deutschlands Kanzler Friedrich Merz am Dienstag in Washington US-Präsident Donald Trump. Der zweite Besuch von Merz im Weißen Haus seit seinem Amtsantritt vor zehn Monaten war schon länger geplant. Der Krieg im Nahen Osten dürfte das Treffen im Oval Office, dem Büro des Präsidenten, nun dominieren. Deutschland ist an den Angriffen wie die anderen europäischen NATO-Verbündeten der USA nicht beteiligt.

Libanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten

Beirut - Die libanesische Regierung hat die militärischen Aktivitäten der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz am Montag für illegal erklärt. Das verkündete Ministerpräsident Nawaf Salam im Fernsehen. Damit verändert sich der Status der Gruppe von einer teilweise geduldeten Widerstandsbewegung zu einer verbotenen Organisation. Montagabend verkündete die Palästinenser-Miliz Islamischer Jihad die Tötung ihres Libanon-Kommandanten bei israelischem Angriff.

Iranische Revolutionsgarden: Straße von Hormuz gesperrt

New York/EU-weit/Brüssel - Die Straße von Hormuz ist nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden gesperrt. Der Iran werde jedes Schiff unter Beschuss nehmen, das versuche, die Meerenge zu passieren, erklärte der Chef der Eliteeinheit. Der Schritt dürfte weitreichende Folgen auf die weltweite Energieversorgung haben: Nach Angaben des Analysehauses Vortexa wird etwa ein Fünftel des weltweiten LNG-Aufkommens über die Meerenge zwischen dem Oman und dem Iran transportiert.

Wöginger-Prozess: Klubchef wird vom Gericht befragt

Linz - Der Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in der "Postenschacher"-Affäre wird am Dienstag fortgesetzt. Den dreien wird vorgeworfen, einen ÖVP-Bürgermeister wegen dessen Parteizugehörigkeit in den Vorstandssessel des Finanzamts Braunau gehievt zu haben. Um sich ein besseres Bild von den Vorgängen zu machen, befragt das Gericht die Angeklagten getrennt voneinander.

Stocker betont Neutralität - Energieversorgung gesichert

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat im aktuellen Konflikt zwischen dem Iran, Israel und den USA die österreichische Neutralität betont. "Ich hoffe, dass wir in diesen Konflikt nicht hineingezogen werden. Die einzige Möglichkeit hineingezogen zu werden, wäre ein Angriff auf unser Staatsgebiet", sagte Stocker am Montag in Wien. Gleichwohl betonte er, dass der Iran nicht nur eine Bedrohung für Israel und andere Staaten der Region sei, "sondern auch für uns".

Selenskyj bezweifelt starke russische Frühjahrsoffensive

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zweifelt an der Stoßkraft der zu erwartenden Frühjahrsoffensive der russischen Armee. Klar sei, dass Russland weiterhin den Osten der Ukraine sowie im Süden die Städte Saporischschja und Dnipro besetzen wolle, sagte Selenskyj in Kiew. "Es ist schwierig für sie, aber sie haben die Region Odessa im Blick." Doch nach ukrainischer Einschätzung reichten die russischen Kräfte nicht aus.

