Weiterer Rückflug von Österreichern aus Maskat am Mittwoch

Wien - Österreich bemüht sich kontinuierlich, seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus der Nahost-Krisenregion herauszubringen. Das betonte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Dienstag nach einer Sitzung des Krisenstabes im Außenministerium in Wien. Am morgigen Mittwoch soll ein Rückführflug aus der omanischen Hauptstadt Maskat mit Österreichern an Bord starten. Aktuell seien knapp 18.000 Staatsbürger in der Krisenregion registriert, hieß es.

Iran droht den USA und Israel - Auch Europa im Visier

Teheran/Jerusalem/Washington - Am vierten Tag des US-israelischen Krieges gegen den Iran haben die iranischen Revolutionsgarden massive Vergeltungsschläge angekündigt. "Der Feind muss mit anhaltenden Vergeltungsschlägen rechnen, das Tor zur Hölle wird sich für die USA und Israel weiter und weiter öffnen", sagte Sprecher Ali Mohammad Naini am Dienstag im Staats-TV. Ins Visier nahm Teheran auch Europa, welches vor einem Kriegseintritt gewarnt wurde. Laut Rotem Halbmond gibt es indes knapp 800 Tote im Iran.

Iran - Öl- und Gaspreise steigen weiter stark

Teheran/Wien - Der Iran-Krieg lässt die Öl- und Gaspreise weiter stark steigen. Der Brent-Ölpreis schnellte bis Dienstagmittag um über 8 Prozent auf 85 Dollar (72,66 Euro) je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2024. Der europäische Erdgas-Future kletterte auf den höchsten Wert seit über drei Jahren. In Wien tagte am Dienstag erstmals die neue "Taskforce Versorgungssicherheit", die aufgrund des Iran-Krieges beim Wirtschaftsministerium eingerichtet wurde.

Israel will im Libanon vorrücken und greift Beirut an

Teheran/Jerusalem/Washington - Im Zuge des Iran-Krieges will Israel im Libanon weiter vorrücken. Die Armee werde über "weitere strategische Stellungen im Libanon" die Kontrolle übernehmen, kündigte am Dienstag Verteidigungsminister Israel Katz am Dienstag an. Die israelische Armee verstärkte ihre Truppen entlang der Grenze zum Nachbarland und flog Luftangriffe auf Ziele in der Hauptstadt Beirut, die Hisbollah antwortete mit erneuten Drohnenangriffen.

Hercules bereitet Bundesheer schon länger Sorgen

Wien/Teheran/Jerusalem - Dem Bundesheer stehen derzeit keine Hercules-Transportmaschinen zur Evakuierung von Österreichern aus den Krisenregionen im Nahen Osten zur Verfügung. Es ist aber nicht das erste Mal, dass die "Hercules" zum Problemkind des Heeres wird. Schon im Oktober 2023, nach dem Angriff der Hamas auf Israel, scheiterte eine Evakuierung daran, dass eine Hercules aufgrund eines technischen Defekts nicht starten konnte.

Inflation im Februar auf 2,2 Prozent gestiegen

Wien - Die Inflation ist im Februar laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Damit fällt sie höher aus als zu Jahresbeginn, im Jänner lag die Teuerung bei 2,0 Prozent. Im Euroraum zog die Inflation um durchschnittlich 1,9 Prozent an, wie das EU-Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzzahl mitteilte. Experten hatten für Februar mit einer Stabilisierung auf dem Vormonatsniveau von 1,7 Prozent gerechnet.

Wöginger-Prozess: Interventionsversuch nicht gemeldet

Linz - Der Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte ist am Dienstag fortgesetzt worden. Der Zweitangeklagte - ein schwarzer Personalvertreter und Mitglied der Hearingkommission - soll auf Zuruf des damaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, einen ÖVP-Bürgermeister bei der Besetzung eines Führungspostens bevorzugt haben. Dass er Schmids Interventionsversuch hätte melden müssen, sei ihm nicht in den Sinn gekommen, sagte er.

Wieder Streik an oberösterreichischen Ordensspitälern

Linz - An den acht oberösterreichischen Ordensspitälern ist am Dienstag erneut das nichtärztliche Personal in Streik getreten. Denn in sechs Kollektivvertrags-Verhandlungsrunden konnte keine Einigung erzielt werden. Knackpunkt ist vor allem die geforderte Arbeitszeitverkürzung. 55 Operationen über alle Standorte hinweg mussten am Dienstag verschoben werden. Sie werden oder wurden bereits nachgeholt, berichteten die Ordensspitäler in einer Presseaussendung.

