Gebäude des iranischen Expertenrats bei Angriff getroffen

Teheran/Jerusalem/Washington - Bei neuen US-israelischen Luftangriffen ist nach Angaben iranischer Medien das Gebäude des Expertenrats getroffen worden. Dieser soll einen Nachfolger des getöteten obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei wählen. Die "amerikanisch-zionistischen Verbrecher" hätten das Expertenratsgebäude in der südlich von Teheran gelegenen Stadt Ghom angegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag. Örtliche Medien zeigten Aufnahmen des schwer beschädigten Gebäudes.

Iran - Öl- und Gaspreise steigen weiter stark

Teheran/Wien - Der Iran-Krieg lässt die Öl- und Gaspreise weiter stark steigen. Der Brent-Ölpreis schnellte bis Dienstagmittag um über 8 Prozent auf 85 Dollar (72,66 Euro) je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2024. Der europäische Erdgas-Future kletterte auf den höchsten Wert seit über drei Jahren. In Wien tagte am Dienstag erstmals die neue "Taskforce Versorgungssicherheit", die aufgrund des Iran-Krieges beim Wirtschaftsministerium eingerichtet wurde.

Weiterer Rückflug von Österreichern aus Maskat am Mittwoch

Wien - Österreich bemüht sich kontinuierlich, seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus der Nahost-Krisenregion herauszubringen. Das betonte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Dienstag nach einer Sitzung des Krisenstabes im Außenministerium in Wien. Am morgigen Mittwoch soll ein Rückführflug aus der omanischen Hauptstadt Maskat mit Österreichern an Bord starten. Aktuell seien knapp 18.000 Staatsbürger in der Krisenregion registriert, hieß es.

Mehrere Verletzte bei neuen Raketenangriffen auf Israel

Tel Aviv/Teheran/Jerusalem - Bei neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel sind mehrere Menschen im Zentrum des Landes verletzt worden. Der israelische TV-Sender N12 berichtete am Dienstag, es habe mehrere Einschläge von Raketen- und Trümmerteilen in verschiedenen Gegenden rund um die Küstenmetropole Tel Aviv gegeben. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom erlitten dabei mindestens sieben Menschen leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Wöginger-Prozess: "Nichts Unrechtes getan"

Linz - Im Prozess rund um die "Postenschacher"-Affäre war am Dienstagnachmittag ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Wort. Ihm und zwei Finanzbeamten wird vorgeworfen, dass sie einen ÖVP-Bürgermeister bei einer Postenbesetzung bevorzugt hätten. Wöginger will aber nichts Unrechtes getan haben. Er habe die Bewerbung in seiner Sprechstunde als Abgeordneter erhalten und lediglich an den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, "zur Prüfung" weitergeleitet, sagte er.

Inflation im Februar auf 2,2 Prozent gestiegen

Wien - Die Inflation ist im Februar laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Damit fällt sie höher aus als zu Jahresbeginn, im Jänner lag die Teuerung bei 2,0 Prozent. Im Euroraum zog die Inflation um durchschnittlich 1,9 Prozent an, wie das EU-Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzzahl mitteilte. Experten hatten für Februar mit einer Stabilisierung auf dem Vormonatsniveau von 1,7 Prozent gerechnet.

Keine Anklage nach Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette

Innsbruck - Nach dem tagelangen Waldbrand auf der Innsbrucker Nordkette im vergangenen Dezember hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den Verursacher - einen zwölfjährigen Burschen - und dessen Vater eingestellt. Bei letzterem sei keine Verletzung der Aufsichtspflicht festgestellt worden, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr der APA am Dienstag einen Bericht des ORF Tirol. Der Jugendliche sei strafunmündig.

Bub im Tiroler Kitzbühel von Mutter offenbar ertränkt

Kitzbühel - Im Fall einer im Februar tot im Tiroler Kitzbühel aufgefundenen 48-Jährigen und ihres fünfjährigen Sohnes gibt es nun Klarheit über die Todesursache des Kindes. Der Bub soll ertränkt worden sein, berichtete das Landeskriminalamt am Dienstag. Dies ergab ein gerichtsmedizinisches Gutachten. Die Ermittler waren davon ausgegangen, dass die Frau zunächst ihren Sohn und anschließend sich selbst getötet haben soll. Über das Motiv herrschte weiterhin Unklarheit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red