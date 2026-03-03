Gebäude des iranischen Expertenrats bei Angriff getroffen

Teheran/Jerusalem/Washington - Bei neuen US-israelischen Luftangriffen ist nach Angaben iranischer Medien das Gebäude des Gremiums getroffen worden, das einen Nachfolger des getöteten obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei wählen soll. Die "amerikanisch-zionistischen Verbrecher" hätten das Gebäude des Expertenrats in der südlich von Teheran gelegenen Stadt Ghom angegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag. Örtliche Medien zeigten Aufnahmen des schwer beschädigten Gebäudes.

Weiterer Rückflug von Österreichern aus Maskat am Mittwoch

Wien - Österreich bemüht sich kontinuierlich, seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus der Nahost-Krisenregion herauszubringen. Das betonte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Dienstag nach einer Sitzung des Krisenstabes im Außenministerium in Wien. Am morgigen Mittwoch soll ein Rückführflug aus der omanischen Hauptstadt Maskat mit Österreichern an Bord starten. Aktuell seien knapp 18.000 Staatsbürger in der Krisenregion registriert, hieß es.

Israel weitet Offensive gegen Hisbollah im Libanon aus

Teheran/Jerusalem/Washington - Am vierten Tag des Iran-Kriegs hat Israel seine Militäroffensive im Libanon gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz ausgeweitet. Nach AFP-Informationen rückten israelische Soldaten am Dienstag in Grenzregionen im Südlibanon vor. Die israelische Luftwaffe flog unterdessen weitere Angriffe auf Hisbollah-Hochburgen, nach Armeeangaben wurden seit Montag bereits mehr als 160 Ziele beschossen. Die Hisbollah meldete ihrerseits weitere Angriffe auf Ziele in Israel.

Trump lehnt Verhandlungen mit iranischer Führung ab

Teheran/Jerusalem/Washington - US-Präsident Donald Trump hat Gespräche mit der iranischen Führung vorerst ausgeschlossen. "Ihre Luftabwehr, Luftwaffe, Marine und Führung sind weg", schrieb Trump am Dienstag auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Sie wollen reden. Ich habe gesagt: Zu spät!" Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden massive Vergeltungsschläge gegen die USA und Israel angekündigt. Ins Visier nahm Teheran auch Europa, welches vor einem Kriegseintritt gewarnt wurde.

Zwölf Verletzte bei neuen Raketenangriffen auf Israel

Tel Aviv/Teheran/Jerusalem - Bei neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel sind laut Rettungskräften zwölf Menschen verletzt worden. Eine Frau sei durch eine Explosion mittelschwer verletzt worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom am Dienstag mit. Elf weitere Menschen hätten leichtere Verletzungen etwa durch Glassplitter erlitten. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, es habe Einschläge von Raketen- und Trümmerteilen in verschiedenen Gegenden rund um die Küstenmetropole Tel Aviv gegeben.

Wöginger-Prozess: "Nichts Unrechtes getan"

Linz - Im Prozess rund um die "Postenschacher"-Affäre war am Dienstag erstmals ÖVP-Klubobmann August Wöginger ausführlich am Wort. Ihm und zwei Finanzbeamten wird vorgeworfen, dass sie einen ÖVP-Bürgermeister bei einer Postenbesetzung bevorzugt hätten. Wöginger will aber nichts Unrechtes getan haben. Er habe die Bewerbung in seiner Sprechstunde als Abgeordneter erhalten und lediglich an den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, "zur Prüfung" weitergeleitet.

Inflation im Februar auf 2,2 Prozent gestiegen

Wien - Die Inflation ist im Februar laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Damit fällt sie höher aus als zu Jahresbeginn, im Jänner lag die Teuerung bei 2,0 Prozent. Im Euroraum zog die Inflation um durchschnittlich 1,9 Prozent an, wie das EU-Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzzahl mitteilte. Experten hatten für Februar mit einer Stabilisierung auf dem Vormonatsniveau von 1,7 Prozent gerechnet.

Bub im Tiroler Kitzbühel von Mutter offenbar ertränkt

Kitzbühel - Im Fall einer im Februar tot im Tiroler Kitzbühel aufgefundenen 48-Jährigen und ihres fünfjährigen Sohnes gibt es nun Klarheit über die Todesursache des Kindes. Der Bub soll ertränkt worden sein, berichtete das Landeskriminalamt am Dienstag. Dies ergab ein gerichtsmedizinisches Gutachten. Die Ermittler waren davon ausgegangen, dass die Frau zunächst ihren Sohn und anschließend sich selbst getötet haben soll. Über das Motiv herrschte weiterhin Unklarheit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red