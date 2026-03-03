Gebäude des iranischen Expertenrats bei Angriff getroffen

Teheran/Jerusalem/Washington - Bei neuen US-israelischen Luftangriffen ist nach Angaben iranischer Medien das Gebäude des Gremiums getroffen worden, das einen Nachfolger des getöteten obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei wählen soll. Die "amerikanisch-zionistischen Verbrecher" hätten das Gebäude des Expertenrats in der südlich von Teheran gelegenen Stadt Ghom angegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag. Örtliche Medien zeigten Aufnahmen des schwer beschädigten Gebäudes.

Weiterer Rückflug von Österreichern aus Maskat am Mittwoch

Wien - Österreich bemüht sich kontinuierlich, seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus der Nahost-Krisenregion herauszubringen. Das betonte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Dienstag nach einer Sitzung des Krisenstabes im Außenministerium in Wien. Am morgigen Mittwoch soll ein Rückführflug aus der omanischen Hauptstadt Maskat mit Österreichern an Bord starten. Aktuell seien knapp 18.000 Staatsbürger in der Krisenregion registriert, hieß es.

Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf

Washington - US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag Kritik an den Regierungen in Spanien und in Großbritannien geübt. "Einige europäische Länder wie Spanien haben sich schrecklich verhalten", sagte Trump im Weißen Haus mit Blick auf die US-Angriffe auf den Iran. "Spanien hat tatsächlich gesagt, dass wir ihre Stützpunkte nicht nutzen dürfen."

Israel weitet Offensive gegen Hisbollah im Libanon aus

Teheran/Jerusalem/Washington - Am vierten Tag des Iran-Kriegs hat Israel seine Militäroffensive im Libanon gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz ausgeweitet. Nach AFP-Informationen rückten israelische Soldaten am Dienstag in Grenzregionen im Südlibanon vor. Die israelische Luftwaffe flog unterdessen weitere Angriffe auf Hisbollah-Hochburgen, nach Armeeangaben wurden seit Montag bereits mehr als 160 Ziele beschossen. Die Hisbollah meldete ihrerseits weitere Angriffe auf Ziele in Israel.

Trump lehnt Verhandlungen mit iranischer Führung ab

Teheran/Jerusalem/Washington - US-Präsident Donald Trump hat Gespräche mit der iranischen Führung vorerst ausgeschlossen. "Ihre Luftabwehr, Luftwaffe, Marine und Führung sind weg", schrieb Trump am Dienstag auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Sie wollen reden. Ich habe gesagt: Zu spät!" Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden massive Vergeltungsschläge gegen die USA und Israel angekündigt. Ins Visier nahm Teheran auch Europa, welches vor einem Kriegseintritt gewarnt wurde.

Zwölf Verletzte bei neuen Raketenangriffen auf Israel

Tel Aviv/Teheran/Jerusalem - Bei neuen iranischen Raketenangriffen auf Israel sind laut Rettungskräften zwölf Menschen verletzt worden. Eine Frau sei durch eine Explosion mittelschwer verletzt worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom am Dienstag mit. Elf weitere Menschen hätten leichtere Verletzungen etwa durch Glassplitter erlitten. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, es habe Einschläge von Raketen- und Trümmerteilen in verschiedenen Gegenden rund um die Küstenmetropole Tel Aviv gegeben.

Wöginger-Prozess: "Nichts Unrechtes getan"

Linz - Im Prozess rund um die "Postenschacher"-Affäre war am Dienstag erstmals ÖVP-Klubobmann August Wöginger ausführlich am Wort. Ihm und zwei Finanzbeamten wird vorgeworfen, dass sie einen ÖVP-Bürgermeister bei einer Postenbesetzung bevorzugt hätten. Wöginger will aber nichts Unrechtes getan haben. Er habe die Bewerbung in seiner Sprechstunde als Abgeordneter erhalten und lediglich an den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, "zur Prüfung" weitergeleitet.

Frauentag - Van der Bellen: Auch Männer müssen "laut" werden

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat im Vorfeld des Internationalen Frauentags am 8. März bei einer Veranstaltung in der Wiener Hofburg an alle Männer appelliert, in Sachen Gleichberechtigung "laut" zu werden. Dies gelte auf allen Ebenen - in Politik, Wirtschaft aber auch im Privaten, gab er zu verstehen. Frauen auszuklammern, könne man sich schlicht nicht leisten, betonte er bei der unter dem Motto "LAUTER! FRAUEN!" stehenden Veranstaltung am Dienstag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red