Teheran/Jerusalem/Washington - Bei neuen US-israelischen Luftangriffen ist nach Angaben iranischer Medien das Gebäude des Gremiums getroffen worden, das einen Nachfolger des getöteten obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei wählen soll. Die "amerikanisch-zionistischen Verbrecher" hätten das Gebäude des Expertenrats in der südlich von Teheran gelegenen Stadt Ghom angegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Dienstag. Örtliche Medien zeigten Aufnahmen des schwer beschädigten Gebäudes.
Weiterer Rückflug von Österreichern aus Maskat am Mittwoch
Wien - Österreich bemüht sich kontinuierlich, seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus der Nahost-Krisenregion herauszubringen. Das betonte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Dienstag nach einer Sitzung des Krisenstabes im Außenministerium in Wien. Am morgigen Mittwoch soll ein Rückführflug aus der omanischen Hauptstadt Maskat mit Österreichern an Bord starten. Aktuell seien knapp 18.000 Staatsbürger in der Krisenregion registriert, hieß es.
Krisenkabinett und Nationaler Sicherheitsrat zu Iran
Wien/Teheran/Jerusalem - Wegen des Iran-Kriegs finden am Mittwoch gleich mehrere Krisensitzungen statt. In der Früh um 9.30 Uhr kommt das Bundes-Krisensicherheitskabinett im Bundeskanzleramt zusammen, um über die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten auf Energiesicherheit und innere Sicherheit sowie die globalen Folgen zu beraten. Anschließend tagt der Nationale Sicherheitsrat, dem neben Vertretern der Regierung auch Abgeordnete aller Parlamentsparteien angehören.
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz als ersten europäischen Regierungschef seit Beginn des Iran-Kriegs im Weißen Haus empfangen. Dabei übte Trump Kritik an den Regierungen in Spanien und in Großbritannien. "Einige europäische Länder wie Spanien haben sich schrecklich verhalten", sagte Trump mit Blick auf die US-Angriffe auf den Iran. "Spanien hat tatsächlich gesagt, dass wir ihre Stützpunkte nicht nutzen dürfen."
Israel weitet Offensive gegen Hisbollah im Libanon aus
Teheran/Jerusalem/Washington - Am vierten Tag des Iran-Kriegs hat Israel seine Militäroffensive im Libanon gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz ausgeweitet. Nach AFP-Informationen rückten israelische Soldaten am Dienstag in Grenzregionen im Südlibanon vor. Die israelische Luftwaffe flog unterdessen weitere Angriffe auf Hisbollah-Hochburgen, nach Armeeangaben wurden seit Montag bereits mehr als 160 Ziele beschossen. Die Hisbollah meldete ihrerseits weitere Angriffe auf Ziele in Israel.
Trump lehnt Verhandlungen mit iranischer Führung ab
Teheran/Jerusalem/Washington - US-Präsident Donald Trump hat Gespräche mit der iranischen Führung vorerst ausgeschlossen. "Ihre Luftabwehr, Luftwaffe, Marine und Führung sind weg", schrieb Trump am Dienstag auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Sie wollen reden. Ich habe gesagt: Zu spät!" Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden massive Vergeltungsschläge gegen die USA und Israel angekündigt. Ins Visier nahm Teheran auch Europa, welches vor einem Kriegseintritt gewarnt wurde.
