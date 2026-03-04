US-Militär kündigt Ausweitung der Angriffe auf den Iran an

Teheran/Washington/Jerusalem - Die USA wollen ihre Angriffe auf den Iran ausweiten. Künftig würden auch Ziele im Landesinneren beschossen, kündigte US-Generalstabschef Dan Caine an. Er begründete dies damit, dass der Iran im Verlauf des Krieges weniger Raketen und Drohnen abfeuere. Es würden auch weiterhin die Infrastruktur des Iran und seine Marine angegriffen. Indes gab es eine neue iranische Angriffswelle auf Israel mit mehreren Explosionen in Jerusalem.

Rückflug von 151 Österreichern aus dem Oman gelandet

Wien - Der erste große Rückholflug mit österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern aus der Nahost-Krisenregion ist am Mittwochabend aus Omans Hauptstadt Maskat in Wien-Schwechat gelandet. Insgesamt waren nach Angaben des Außenministeriums 151 Personen an Bord der Chartermaschine. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfing die Fluggäste.

NATO geht von iranischem Beschuss auf die Türkei aus

Teheran/Jerusalem/Washington - Die NATO geht davon aus, dass der Iran absichtlich eine Rakete auf das Bündnismitglied Türkei abgefeuert hat. "Wir verurteilen, dass der Iran die Türkei ins Visier nimmt", sagte Sprecherin Allison Hart. Sie betonte, die NATO stehe fest an der Seite aller Bündnispartner und verwies auf die Unterstützung im Bereich der Luftverteidigung und Raketenabwehr. Ein NATO-Abwehrsystem hatte Mittwochnachmittag die aus dem Iran abgefeuerte Rakete in der türkischen Grenzregion abgefangen.

Erste Zeugen im Amtsmissbrauchs-Prozess gegen Wöginger

Linz - Im Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte werden am Donnerstag die ersten Zeugen gehört. In der Früh ist die im Hearing um den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau unterlegene Kandidatin geladen. Sie wurde gemäß einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wegen Diskriminierung entschädigt. Am Nachmittag will das Gericht jenen ÖVP-Bürgermeister hören, der - laut Anklage wegen seiner Parteizugehörigkeit - den Job bekommen hat.

Papst Leo XIV. empfängt Van der Bellen

Rom/Vatikanstadt - Nach seinem Arbeitsgespräch mit dem italienischen Staatsoberhaupt Sergio Mattarella wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag im Vatikan vom Papst in Privataudienz empfangen. Zur Delegation gehören auch Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) sowie die Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung, Angelika Ritter-Grepl.

Wiener Neonazis nach rechtsextremer Gewalttat verurteilt

Wien - Eine erschreckende, rassistisch motivierte Gewalttat ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Zwei junge Musiker wurden am 26. Juli 2025 in einer Garnitur der U1 von einem rechtsextremen Mob angegriffen und zusammengeschlagen, weil einer von ihnen als Nicht-Österreicher gelesen wurde. Von dem rechtsextremen Rudel wurden mithilfe von Videos aus den Überwachungskameras zwei 18-jährige Neonazis ausgeforscht und für die gemeinschaftliche Gewalt verurteilt.

