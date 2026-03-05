Iran - Weitere Angriffe auf Israel - Explosionen in Teheran

Doha/Kuwait-Stadt - Der Iran hat seine Angriffe auf Israel auch in der Nacht auf Donnerstag fortgesetzt. Die israelischen Streitkräfte alarmierten wegen iranischer Raketenangriffe in weniger als zwei Stunden drei Mal die Bevölkerung. In Jerusalem waren Explosionen zu hören, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Rettungsdienste erklärten aber, es lägen keine Berichte über Verletzte vor. Im Irak griff der Iran erneut kurdische Gruppen an.

Rückflug von 151 Österreichern aus dem Oman gelandet

Wien - Der erste große Rückholflug mit österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern aus der Nahost-Krisenregion ist am Mittwochabend aus Omans Hauptstadt Maskat in Wien-Schwechat gelandet. Insgesamt waren nach Angaben des Außenministeriums 151 Personen an Bord der Chartermaschine. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfing die Fluggäste.

Iran - Carney schließt militärische Beteiligung nicht aus

Canberra - Der kanadische Premierminister Mark Carney hat eine Beteiligung seines Landes am Iran-Krieg nicht ausgeschlossen. "Man kann eine Beteiligung nie kategorisch ausschließen", sagte Carney am Donnerstag anlässlich eines Besuchs beim australischen Premier Anthony Albanese in der australischen Hauptstadt Canberra. Die Frage sei aber "hypothetisch". "Wir werden an der Seite unserer Verbündeten stehen". Außerdem werde Kanada "immer Kanadier verteidigen".

Iran - US-Senat mit Resolution zu Kriegs-Ende gescheitert

Washington - Der US-Senat ist am Mittwoch mit einem Beschluss für ein Ende des Iran-Kriegs gescheitert. Im 100-köpfigen Senat fiel das Ergebnis mit 52 zu 47 Stimmen gegen die Resolution aus. Fast alle Republikaner stimmte gegen den Verfahrensantrag und unterstützten damit die Militäraktion von US-Präsident Donald Trump, fast alle Demokraten unterstützten die Resolution dagegen.

NATO geht von iranischem Beschuss auf die Türkei aus

Teheran/Jerusalem/Washington - Die NATO geht davon aus, dass der Iran absichtlich eine Rakete auf das Bündnismitglied Türkei abgefeuert hat. "Wir verurteilen, dass der Iran die Türkei ins Visier nimmt", sagte Sprecherin Allison Hart. Sie betonte, die NATO stehe fest an der Seite aller Bündnispartner und verwies auf die Unterstützung im Bereich der Luftverteidigung und Raketenabwehr. Ein NATO-Abwehrsystem hatte Mittwochnachmittag die aus dem Iran abgefeuerte Rakete in der türkischen Grenzregion abgefangen.

China gibt niedrigstes Wachstumsziel seit Jahrzehnten aus

Peking - China hat zum Beginn des Nationalen Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel für seine Wirtschaft seit Jahrzehnten ausgegeben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll 2026 um 4,5 bis 5 Prozent wachsen, hieß es im Arbeitsbericht der Regierung, den Ministerpräsident Li Qiang in der Großen Halle des Volkes in Peking vorstellte.

Erste Zeugen im Amtsmissbrauchs-Prozess gegen Wöginger

Linz - Im Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte werden am Donnerstag die ersten Zeugen gehört. In der Früh ist die im Hearing um den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau unterlegene Kandidatin geladen. Sie wurde gemäß einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wegen Diskriminierung entschädigt. Am Nachmittag will das Gericht jenen ÖVP-Bürgermeister hören, der - laut Anklage wegen seiner Parteizugehörigkeit - den Job bekommen hat.

Papst Leo XIV. empfängt Van der Bellen

Rom/Vatikanstadt - Nach seinem Arbeitsgespräch mit dem italienischen Staatsoberhaupt Sergio Mattarella wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag im Vatikan vom Papst in Privataudienz empfangen. Zur Delegation gehören auch Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) sowie die Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung, Angelika Ritter-Grepl.

