Neue Angriffswelle in Teheran - Raketenangriffe auf Israel

Doha/Kuwait-Stadt - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Donnerstag früh eine neue Angriffswelle in Teheran begonnen. In einer Mitteilung des Militärs war die Rede von groß angelegten Angriffen auf Infrastruktur der iranischen Führung in der Hauptstadt. Augenzeugen berichteten über Explosionsgeräusche im Bereich von Teheran. Außerdem griff Israels Luftwaffe demnach mehrere Kommandozentren der proiranischen Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut an.

AK: Aktuelle Steigerungen bei Spritpreisen unverhältnismäßig

Wien/Washington/Teheran - Die Arbeiterkammer (AK) kritisiert die aktuellen Preissteigerungen an den Zapfsäulen als unverhältnismäßig. Generell würden Preissteigerungen bei Öl, wie aktuell durch den Iran-Krieg, von Tankstellenbetreibern rasch, Senkungen aber spät bzw. kaum weitergegeben, so Experte Daniel Witzani-Haim im Ö1-"Morgenjournal". Außerdem würde sich die Mineralölindustrie oft auf Risikoaufschläge berufen, das sei für ihn "nicht nachvollziehbar". Die Branche weist die Kritik zurück.

US-Senat mit Resolution zu Iran-Kriegs-Ende gescheitert

Washington - Der US-Senat ist am Mittwoch mit einem Beschluss für ein Ende des Iran-Kriegs gescheitert. Im 100-köpfigen Senat fiel das Ergebnis mit 52 zu 47 Stimmen gegen die Resolution aus. Fast alle Republikaner stimmte gegen den Verfahrensantrag und unterstützten damit die Militäraktion von US-Präsident Donald Trump, fast alle Demokraten unterstützten die Resolution dagegen.

Israel greift Hisbollah-Stellungen in Beirut an

Beirut - Die israelische Luftwaffe hat erneut Stellungen der proiranischen Hisbollah in Beirut angegriffen. Ziel sei die Infrastruktur der Terrororganisation, erklärte die Armee. Zuvor hatte das Militär bereits ein Gebäude in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt als Stützpunkt der schiitischen und Miliz identifiziert und einen Angriff angekündigt. Ein Armeesprecher rief die Anrainer dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Erste Zeugen im Amtsmissbrauchs-Prozess gegen Wöginger

Linz - Im Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte werden am Donnerstag die ersten Zeugen gehört. In der Früh ist die im Hearing um den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau unterlegene Kandidatin geladen. Sie wurde gemäß einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wegen Diskriminierung entschädigt. Am Nachmittag will das Gericht jenen ÖVP-Bürgermeister hören, der - laut Anklage wegen seiner Parteizugehörigkeit - den Job bekommen hat.

Papst Leo XIV. empfängt Van der Bellen

Rom/Vatikanstadt - Nach seinem Arbeitsgespräch mit dem italienischen Staatsoberhaupt Sergio Mattarella wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag im Vatikan vom Papst in Privataudienz empfangen. Zur Delegation gehören auch Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) sowie die Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung, Angelika Ritter-Grepl.

In Nepal läuft Parlamentswahl an

Kathmandu - In Nepal ist die Wahl zu einem neuen Bundesparlament angelaufen. Die Wahllokale sind seit dem Morgen (7.00 Uhr Ortszeit, 2.15 Uhr MEZ) geöffnet. Es ist die erste Wahl in dem Himalaya-Staat nach den tödlichen Unruhen vor sechs Monaten, die zum Rücktritt des damaligen Regierungschefs Khadga Prasad Sharma Oli und zur Auflösung der Nationalversammlung führten. Es geht um die Verteilung von 275 Sitzen, der Wahlausgang ist mangels Umfragen nur schwer vorauszusagen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red