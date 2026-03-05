Neue Angriffe erschüttern Golfregion

Doha/Kuwait-Stadt - Die Golfregion ist am sechsten Tag des Iran-Krieges von neuen Angriffen erschüttert worden. In der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi wurden sechs Menschen durch herabfallende Trümmerteile einer abgefangenen Drohne in einem Industriegebiet verletzt, wie es am Donnerstag von Behörden hieß. Bei dem Vorfall in dem Industriegebiet wurden sechs ausländische Arbeiter aus Pakistan und Nepal verletzt. In Dubai und in der katarischen Hauptstadt Doha waren Explosionen zu hören.

Spritpreise an heimischen Tankstellen schnellen in die Höhe

Wien/Washington/Teheran - Die Preise an den heimischen Zapfsäulen sind unmittelbar nach Ausbruch des Iran-Kriegs in die Höhe geschnellt. Diesel verteuerte sich zwischen Sonntag und Mittwoch laut aktuellen Angaben der E-Control um rund 16 Prozent, Superbenzin um mehr als 13 Prozent. Die Arbeiterkammer (AK) kritisiert, Preissteigerungen, wie aktuell durch den Iran-Krieg, würden rasch, Senkungen hingegen später bzw. kaum weitergegeben werden. Die Branche weist dies zurück.

Neun Verletzte bei Massenschlägerei nach Khamenei-Gedenken

Wien - Eine Auseinandersetzung zwischen Unterstützern des getöteten iranischen geistlichen Oberhaupts Ali Khamenei und seinen Gegnern hat am Mittwochabend einen Polizeigroßeinsatz in Wien-Floridsdorf ausgelöst. Rund 70 Personen gerieten laut Landespolizeidirektion ab 21.30 Uhr beim Islamischen Zentrum in der Richard-Neutra-Gasse aneinander, lieferten sich dort Wildwest-Szenen und prügelten mit Holzlatten und Stöcken aufeinander ein. Insgesamt wurden neun Personen verletzt, hieß es.

Osttiroler Hotelmitarbeiter stirbt bei Kohlenmonoxidunfall

Hopfgarten im Defereggental - Ein Mitarbeiter eines Hotels im Osttiroler Hopfgarten im Defereggental ist Donnerstagvormittag offenbar bei einem Kohlenmonoxidunfall ums Leben gekommen. Der Beschäftigte war leblos in einem Schacht vor dem Heizungsraum entdeckt worden, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht des ORF Tirol. An Ort und Stelle wurde eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung festgestellt. Wie es zu dem Unfall gekommen war, war vorerst unklar. Man ging aber von einem technischen Gebrechen aus.

"Postenschacher"-Causa - "Wusste, dass ich unerwünscht bin"

Linz - Im Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte ist am Donnerstag die unterlegene Bewerberin um den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau, Christa Scharf, als Zeugin gehört worden. Der Erstangeklagte - damals Vorsitzender der Hearingkommission - habe sie im Vorfeld gefragt, ob sie sich bewerben werde, schilderte sie. Als er mit "gespielter Überraschung" reagiert habe, "wusste ich, dass ich nicht erwünscht bin".

Österreichs Wirtschaftsleistung stieg 2025 um 0,6 Prozent

Wien - Die heimische Wirtschaftsleistung ist im Vorjahr um 0,6 Prozent gestiegen, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Damit wurden die Prognosen der Wirtschaftsinstitute Wifo und IHS von jeweils 0,5 Prozent übertroffen. Im vierten Quartal stagnierte die Wirtschaftsleistung jedoch gegenüber dem Vorquartal. "Nach zwei Jahren mit rückläufiger Wirtschaftsleistung zeigte sich im Jahr 2025 wieder eine leichte Konjunkturerholung", so Manuela Lenk, Generaldirektorin der Behörde.

SPÖ erwartet nach internen Konflikten Erfolgs-Parteitag

Wien - Die SPÖ geht von einem erfolgreichen Bundesparteitag kommenden Samstag aus. Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim berichtete am Donnerstag in einer Pressekonferenz, dass das Interesse noch nie so groß gewesen sei. 1.200 bis 1.300 Teilnehmer würden in der Wiener Messe erwartet und damit rund doppelt so viele wie beim letzten Parteitag. Seltenheim geht auch davon aus, dass die meisten Landeschefs anwesend sein werden. Nur Burgenlands Hans Peter Doskozil habe sich entschuldigt.

Apotheken testen Arztgespräch über Videotelefonie

Wien - In 15 Apotheken in Wien und Oberösterreich werden bis Ende Juni im Pilotprojekt "ApoDoc" Arztgespräche über Videotelefonie vermittelt. Das Angebot gilt in Randzeiten - am Freitagnachmittag und Samstag - für Patientinnen und Patienten, bei denen nach Einschätzung des Apothekenpersonals die rezeptfreie Selbstmedikation nicht mehr ausreicht. In einem Beratungszimmer kann dann via Tablet Kontakt zu einer Ärztin oder einem Arzt hergestellt und ein E-Rezept ausgestellt werden.

