Neue Missbrauchsvorwürfe gegen SOS-Kinderdorfgründer Gmeiner

Wien - Gegen den Gründer von SOS-Kinderdorf, Hermann Gmeiner, sind weitere Missbrauchsvorwürfe bekannt geworden. Wie der "Falter" in seiner aktuellen Ausgabe schreibt, sind fünf weitere Fälle aufgetaucht, vier in Österreich und einer in Deutschland. SOS-Kinderdorf bestätigte die Vorwürfe, in den betroffenen Fällen würden bereits Opferschutzverfahren laufen. "Darüber hinaus sind vier weitere Hinweise auf Fehlverhalten eingegangen", hieß es seitens der Organisation.

Israels Militär beendete zwölfte Angriffswelle gegen Teheran

Doha/Kuwait-Stadt - Die israelische Luftwaffe hat am Donnerstag nach Angaben eines Militärsprechers ihre zwölfte Angriffswelle gegen den Iran beendet. Neben Zielen in Teheran seien Angriffe auf das Hauptquartier einer Spezialeinheit der iranischen Sicherheitskräfte in der Provinz Albors geflogen worden, hieß es. In Teheran seien unter anderem Ziele der Revolutionsgarden angegriffen worden. Neben Dutzenden Kommandozentren seien Waffenlager und Waffenproduktionsstätten Ziel der Angriffe gewesen.

Spritpreise schnellen in die Höhe - Rufe nach Preisdeckel

Wien - Die Preise an den Zapfsäulen sind unmittelbar nach Ausbruch des Iran-Kriegs in die Höhe geschnellt. Diesel verteuerte sich zwischen Sonntag und Mittwoch laut E-Control um rund 16 Prozent, Superbenzin um mehr als 13 Prozent. Preissteigerungen würden rasch, Senkungen hingegen spät bzw. kaum weitergegeben, kritisiert etwa die AK. Die Branche weist dies zurück. Rufe nach staatlichen Eingriffen werden indes laut, der ARBÖ fordert einen Deckel von 1,50 je Liter Treibstoff.

"Postenschacher"-Causa - "Wusste, dass ich unerwünscht bin"

Linz - Im Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte ist am Donnerstag die unterlegene Bewerberin um den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau, Christa Scharf, als Zeugin gehört worden. Der Erstangeklagte - damals Vorsitzender der Hearingkommission - habe sie im Vorfeld gefragt, ob sie sich bewerben werde, schilderte sie. Als er mit "gespielter Überraschung" reagiert habe, "wusste ich, dass ich nicht erwünscht bin".

90 Prozent weniger Emissionen: EU hat neues Klimaschutzziel

Brüssel - In der EU gilt in Kürze ein neues Klimaschutzziel. Bis 2040 müssen die Treibhausgasemissionen der Staatengemeinschaft um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden. Dafür gaben die EU-Länder in Brüssel das finale grüne Licht. Allerdings kann die 90-Prozent-Marke ab 2036 bis zu einer Obergrenze von fünf Prozent auch durch das Zukaufen von Klimazertifikaten aus dem Ausland erreicht werden.

Österreich will mit vier EU-Staaten Rückkehrzentren starten

Brüssel - Am Rande des Ratstreffens der EU-Innenministerinnen und -minister am Donnerstag in Brüssel einigten sich Österreich, Deutschland, Niederlande, Dänemark und Griechenland auf einen konkreten Fahrplan, die umstrittenen Rückkehrzentren außerhalb der EU rasch umzusetzen. "Wir arbeiten ganz konkret an der gemeinsamen Umsetzung von Asylverfahren und Rückkehrzentren außerhalb Europas" erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nach dem heutigen Arbeitsgespräch.

Van der Bellen zu Gespräch mit Papst im Vatikan

Rom/Vatikanstadt - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist zusammen mit einer österreichischen Delegation von Papst Leo XIV. empfangen worden. Das Treffen sei freundschaftlich gewesen und habe länger als erwartet gedauert, berichtete Van der Bellen am Ende des Treffens mit dem Heiligen Vater. Zur Delegation gehörten auch Van der Bellens Frau Doris Schmidauer, Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ).

Österreichs Wirtschaftsleistung stieg 2025 um 0,6 Prozent

Wien - Die heimische Wirtschaftsleistung ist im Vorjahr um 0,6 Prozent gestiegen, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Damit wurden die Prognosen der Wirtschaftsinstitute Wifo und IHS von jeweils 0,5 Prozent übertroffen. Im vierten Quartal stagnierte die Wirtschaftsleistung jedoch gegenüber dem Vorquartal. "Nach zwei Jahren mit rückläufiger Wirtschaftsleistung zeigte sich im Jahr 2025 wieder eine leichte Konjunkturerholung", so Manuela Lenk, Generaldirektorin der Behörde.

