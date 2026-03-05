"Postenschacher"-Causa - "Wusste, dass ich unerwünscht bin"

Linz - Im "Postenschacher"-Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte ist am Donnerstag die unterlegene Bewerberin um den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau, Christa Scharf, als Zeugin gehört worden. Sie sagte, sie habe den Eindruck gehabt, unerwünscht zu sein. Ebenfalls befragt wurde der ÖVP-Bürgermeister, der den Job bekommen hat. Er hatte Wöginger um Unterstützung gebeten. "Es war vermutlich die schlechteste Idee, die ich jemals gehabt habe", meinte er.

Israels Militär beendete zwölfte Angriffswelle gegen Teheran

Doha/Kuwait-Stadt - Israel hat am Donnerstag die zwölfte Angriffswelle gegen den Iran beendet. Neben Zielen in Teheran seien Angriffe auf das Hauptquartier einer Spezialeinheit der iranischen Sicherheitskräfte in der Provinz Albors geflogen worden, sagte ein Militärsprecher. In Teheran seien etwa Ziele der Revolutionsgarden angegriffen worden. US-Präsident Donald Trump will laut dem Nachrichtenportal Axios indes persönlich an der Auswahl des nächsten iranischen Staatsoberhaupts beteiligt werden.

Spritpreise schnellen in die Höhe - Rufe nach Preisdeckel

Wien - Die Preise an den Zapfsäulen sind unmittelbar nach Ausbruch des Iran-Kriegs in die Höhe geschnellt. Diesel verteuerte sich zwischen Sonntag und Mittwoch laut E-Control um rund 16 Prozent, Superbenzin um mehr als 13 Prozent. Preissteigerungen würden rasch, Senkungen hingegen spät bzw. kaum weitergegeben, kritisiert etwa die AK. Die Branche weist dies zurück. Rufe nach staatlichen Eingriffen werden indes laut, der ARBÖ fordert einen Deckel von 1,50 je Liter Treibstoff.

Neue Missbrauchsvorwürfe gegen SOS-Kinderdorfgründer Gmeiner

Wien - Gegen den Gründer von SOS-Kinderdorf, Hermann Gmeiner, sind weitere Missbrauchsvorwürfe bekannt geworden. Wie der "Falter" in seiner aktuellen Ausgabe schreibt, sind fünf weitere Fälle aufgetaucht, vier in Österreich und einer in Deutschland. SOS-Kinderdorf bestätigte die Vorwürfe, in den betroffenen Fällen würden bereits Opferschutzverfahren laufen. "Darüber hinaus sind vier weitere Hinweise auf Fehlverhalten eingegangen", hieß es seitens der Organisation.

EU-Namensverbot für Veggie-Burger vorerst vom Tisch

Brüssel - Veggie-Burger oder Seitan-Schnitzel: Gängige Bezeichnungen für vegetarische Fleischersatzprodukte bleiben in der EU vorerst erlaubt. Die gängigen Namen stehen nach Verhandlungen zwischen Vertretern aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder am Donnerstag in Brüssel nach Angaben von Abgeordneten nicht auf einer Liste von Bezeichnungen, die künftig tierischen Produkten vorbehalten sein sollen. Für nächstes Jahr werden aber weitere Diskussionen erwartet.

Klinik-Arzt in Norddeutschland unter Mordverdacht

Hannover - Ein Arzt steht im Verdacht, an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im norddeutschen Bundesland Niedersachsen zwei schwer kranke Patienten mit Medikamenten getötet zu haben. Der 49 Jahre alte Beschuldigte befinde sich in Untersuchungshaft, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des vollendeten Mordes in einem Fall und wegen Totschlags beziehungsweise versuchten Mordes in zwei weiteren Fällen ermittelt.

Van der Bellen zu Gespräch mit Papst im Vatikan

Rom/Vatikanstadt - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist zusammen mit einer österreichischen Delegation von Papst Leo XIV. empfangen worden. Das Treffen sei freundschaftlich gewesen und habe länger als erwartet gedauert, berichtete Van der Bellen am Ende des Treffens mit dem Heiligen Vater. Zur Delegation gehörten auch Van der Bellens Frau Doris Schmidauer, Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ).

Osttiroler Hotelmitarbeiter stirbt bei Kohlenmonoxidunfall

Hopfgarten im Defereggental - Ein 57-jähriger Mitarbeiter eines Hotel- bzw. Gastronomiebetriebes im Osttiroler Hopfgarten in Defereggen ist Donnerstagvormittag offenbar durch einen Kohlenmonoxidunfall ums Leben gekommen. Der Angestellte war leblos im Pelletslager der Heizungsanlage im Untergeschoß des Gebäudes gefunden worden, berichtete die Polizei. Mitarbeiter zogen ihn aus dem Lager und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Für den 57-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät, er verstarb an Ort und Stelle.

