Israels Militär beendete zwölfte Angriffswelle gegen Teheran

Doha/Kuwait-Stadt - Israel hat am Donnerstag die zwölfte Angriffswelle gegen den Iran beendet. Neben Zielen in Teheran seien Angriffe auf das Hauptquartier einer Spezialeinheit der iranischen Sicherheitskräfte in der Provinz Albors geflogen worden, sagte ein Militärsprecher. In Teheran seien etwa Ziele der Revolutionsgarden angegriffen worden. US-Präsident Donald Trump will laut dem Nachrichtenportal Axios indes persönlich an der Auswahl des nächsten iranischen Staatsoberhaupts beteiligt werden.

Israel ruft Bewohner von Beiruter Vororten zu Flucht auf

Beirut - Die israelische Armee hat einen Großteil der Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut als mögliche Angriffsziele ausgegeben. Die Armee richtete am Donnerstag auf ihrem arabischsprachigen Kanal auf der Plattform X eine dringende Warnung an die Bewohner. Sie sollten sofort ihre Häuser verlassen. In der Regel folgen auf derartige Aufrufe Angriffe Israels.

"Postenschacher"-Causa - "Wusste, dass ich unerwünscht bin"

Linz - Im "Postenschacher"-Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte ist am Donnerstag die unterlegene Bewerberin um den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau, Christa Scharf, als Zeugin gehört worden. Sie sagte, sie habe den Eindruck gehabt, unerwünscht zu sein. Ebenfalls befragt wurde der ÖVP-Bürgermeister, der den Job bekommen hat. Er hatte Wöginger um Unterstützung gebeten. "Es war vermutlich die schlechteste Idee, die ich jemals gehabt habe", meinte er.

Trump entlässt umstrittene Heimatschutzministerin Noem

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem entlassen. Mit Wirkung zum 31. März werde der republikanische Senator des Bundesstaates Oklahoma, Markwayne Mullin, das für Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden zuständige Amt übernehmen und das Ressort führen, teilte Trump am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social mit. Noem ist damit die erste Ministerin aus der aktuellen US-Regierung, die ihren Hut nehmen muss.

EU-Namensverbot für Veggie-Burger vorerst vom Tisch

Brüssel - Veggie-Burger oder Seitan-Schnitzel: Gängige Bezeichnungen für vegetarische Fleischersatzprodukte bleiben in der EU vorerst erlaubt. Die gängigen Namen stehen nach Verhandlungen zwischen Vertretern aus dem Europaparlament und dem Rat der 27 EU-Länder am Donnerstag in Brüssel nach Angaben von Abgeordneten nicht auf einer Liste von Bezeichnungen, die künftig tierischen Produkten vorbehalten sein sollen. Für nächstes Jahr werden aber weitere Diskussionen erwartet.

Van der Bellen zu Gespräch mit Papst im Vatikan

Rom/Vatikanstadt - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist zusammen mit einer österreichischen Delegation von Papst Leo XIV. empfangen worden. Das Treffen sei freundschaftlich gewesen und habe länger als erwartet gedauert, berichtete Van der Bellen am Ende des Treffens mit dem Heiligen Vater. Zur Delegation gehörten auch Van der Bellens Frau Doris Schmidauer, Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red