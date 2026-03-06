Israels Luftwaffe bombardiert erneut Teheran

Teheran/Riad - Israels Luftwaffe greift in der Nacht erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an. Man habe eine "großangelegte Angriffswelle gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes in Teheran gestartet", gab die Armee bekannt. Nähere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Der Iran griff indessen Ziele in Bahrein an, Saudi-Arabien und Katar wehrten Angriffe ab.

Iranischer Botschafter sieht starken Rückhalt für Regime

Wien - Das iranische Regime sieht nach den Bombenangriffen der USA und Israels einen starken Rückhalt im Volk. "Eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung unterstützt die Regierung", sagte der iranische Botschafter in Wien, Asadollah Eshragh Jahromi, im APA-Interview. Von den gezielten Tötungen der Führung zeigte er sich unbeeindruckt. Die Regierung funktioniere, sagte er. "Wir sind gut darauf vorbereitet, unser Land so lange zu verteidigen, wie das erforderlich ist."

Hisbollah fordert Israelis zur Räumung von Grenzorten auf

Beirut - Die libanesische Hisbollah fordert israelische Anrainer zur Räumung von Grenzorten auf. In einer auf ihrem Telegram-Kanal auf Hebräisch veröffentlichten Nachricht heißt es, dass alle Ortschaften in einem Umkreis von fünf Kilometern zur Grenze geräumt werden müssen. Die Aggression des israelischen Militärs gegen die libanesische Souveränität und Zivilisten werde nicht unbeantwortet bleiben, erklärte die Miliz weiter. Zuvor hatte Israel Angriffe auf Vororte in Beirut gestartet.

Iran - Trump: Großteil der iranischen Raketen ist zerstört

Washington - Die Luftabwehr und die Raketen des Irans sind nach der Darstellung von US-Präsident Donald Trump bereits ganz oder in großen Teilen zerstört. "Sie haben also keine Luftwaffe mehr, sie haben keine Luftabwehr mehr. Alle ihre Flugzeuge sind weg", sagte Trump in Washington. Zudem seien ihre Raketen zu 60 und ihre Abschussvorrichtungen zu 64 Prozent ausgeschaltet, sagte er. "Sobald sie eine Rakete abschießen, wird die Abschussrampe innerhalb von vier Minuten getroffen."

NATO erhöht wegen Iran Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr

Mons/Brüssel - Die NATO erhöht wegen des iranischen Raketenbeschusses auf die Türkei die Alarm- und Einsatzbereitschaft ihrer ballistischen Abwehrsysteme. Die Maßnahme sei vom Befehlshaber des NATO-Luftstreitkräftekommandos angeordnet worden, teilte der Sprecher des militärischen NATO-Hauptquartiers im belgischen Mons am Donnerstagabend mit.

Trump entlässt umstrittene Heimatschutzministerin Noem

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem entlassen. Mit Wirkung zum 31. März werde der republikanische Senator des Bundesstaates Oklahoma, Markwayne Mullin, das für Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden zuständige Amt übernehmen und das Ressort führen, teilte Trump am Donnerstag auf seiner Plattform Truth Social mit. Noem ist damit die erste Ministerin aus der aktuellen US-Regierung, die ihren Hut nehmen muss.

SPÖ verlor laut Umfragen seit 2022 an alle Lager

Wien - Die SPÖ ist im Vorfeld des Bundesparteitags mit schlechten Umfragewerten konfrontiert. Seit 2022 verloren die Sozialdemokraten ein Drittel an Unterstützung. Von den 500.000 abtrünnigen Anhängern würden nach den Sonntagsfragen des Meinungsforschungsinstituts OGM über die Hälfte nun für Grüne oder FPÖ stimmen. Auch NEOS, ÖVP und KPÖ könnten ehemalige Rot-Wähler überzeugen. Einbußen erfuhr die SPÖ bei Land- und Stadtbevölkerung sowie bei Berufstätigen und Pensionisten.

USA und Venezuela nehmen diplomatische Beziehung wieder auf

Washington/Caracas - Die Vereinigten Staaten und die Übergangsregierung in Venezuela haben sich darauf geeinigt, die diplomatischen und konsularischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Das teilte das US-Außenministerium am Donnerstag in einer Erklärung mit. Man konzentriere sich darauf, die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung zu schaffen.

