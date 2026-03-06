Israels Luftwaffe bombardiert erneut Teheran

Teheran/Riad - Israels Luftwaffe hat in der Nacht erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen. Man habe eine "großangelegte Angriffswelle gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes in Teheran gestartet", gab die Armee bekannt. Der Iran griff indessen Ziele in Bahrein an, Saudi-Arabien und Katar wehrten Angriffe ab. Die iranischen Streitkräfte kündigten eine Ausweitung ihrer Gegenangriffe an.

Iran - Trump: Großteil der iranischen Raketen ist zerstört

Washington - Die Luftabwehr und die Raketen des Irans sind nach der Darstellung von US-Präsident Donald Trump bereits ganz oder in großen Teilen zerstört. "Sie haben also keine Luftwaffe mehr, sie haben keine Luftabwehr mehr. Alle ihre Flugzeuge sind weg", sagte Trump in Washington. Zudem seien ihre Raketen zu 60 und ihre Abschussvorrichtungen zu 64 Prozent ausgeschaltet, sagte er. "Sobald sie eine Rakete abschießen, wird die Abschussrampe innerhalb von vier Minuten getroffen."

Gesetze werden künftig einem Klima-Check unterzogen

Wien/Österreich - Neue Gesetze und Verordnungen des Bundes werden künftig einen sogenannten Klima-Check durchlaufen. Dafür wurde die bestehende wirkungsorientierte Folgenabschätzung, die bisher unter anderem finanzielle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen dargestellt hat, um den Bereich Klima erweitert, teilte das Umwelt- und Klimaministerium am Freitag mit. Ziel sei es, im Gesetzgebungsprozess frühzeitig Auswirkungen auf das Klima erkennen und transparent darstellen zu können.

SPÖ verlor laut Umfragen seit 2022 an alle Lager

Wien - Die SPÖ ist im Vorfeld des Bundesparteitags mit schlechten Umfragewerten konfrontiert. Seit 2022 verloren die Sozialdemokraten ein Drittel an Unterstützung. Von den 500.000 abtrünnigen Anhängern würden nach den Sonntagsfragen des Meinungsforschungsinstituts OGM über die Hälfte nun für Grüne oder FPÖ stimmen. Auch NEOS, ÖVP und KPÖ könnten ehemalige Rot-Wähler überzeugen. Einbußen erfuhr die SPÖ bei Land- und Stadtbevölkerung sowie bei Berufstätigen und Pensionisten.

USA und Venezuela nehmen diplomatische Beziehung wieder auf

Washington/Caracas - Die Vereinigten Staaten und die Übergangsregierung in Venezuela haben sich darauf geeinigt, die diplomatischen und konsularischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Das teilte das US-Außenministerium am Donnerstag in einer Erklärung mit. Man konzentriere sich darauf, die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung zu schaffen.

AUA steigerte Gewinn auf 84 Mio. Euro

Wien/Schwechat - Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) hat 2025 ihren operativen Gewinn um elf Millionen auf 84 Mio. Euro gesteigert. Grund dafür war, dass die Airline voriges Jahr im Gegensatz zu 2024 auch im Schlussquartal einen Gewinn von 10 Mio. Euro eingeflogen hat, während sie 2024 im vierten Quartal nur eine schwarze Null schaffte. Der Umsatz stieg ebenso wie die Zahl der Fluggäste um drei Prozent. Die Erlöse betrugen rund 2,5 Mrd. Euro, teilte die AUA am Freitag mit.

Acht Tote bei Einsturz von Pflegeheim in Brasilien

Rio de Janeiro - Beim Einsturz eines Pflegeheims in Brasilien sind acht Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr suchte am Donnerstag (Ortszeit) nach vier Vermissten, die unter den Trümmern in der südbrasilianischen Stadt Belo Horizonte vermutet wurden. Zum Zeitpunkt des Einsturzes waren nach Feuerwehrangaben 29 Menschen in dem vierstöckigen Gebäude, in dem sich auch Wohnungen und eine Schönheitsklinik befanden.

Hattmannsdorfer lässt Preissprünge bei Spritpreisen prüfen

Wien - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) lässt die aktuellen Preissteigerungen bei den Treibstoffen prüfen. Er habe dem Institut für Höhere Studien einen entsprechenden Prüfauftrag zur Analyse der Preisentwicklung erteilt, wie er am Freitag bekanntgab. Die Untersuchung erfolge mithilfe der Bundeswettbewerbsbehörde, um mögliche Auffälligkeiten bei der Preisbildung festzustellen. Darüber hinaus soll es verstärkte Kontrollen der zuständigen Marktbehörden geben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red