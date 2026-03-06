Israel meldet Angriff auf Khameneis unterirdischen Bunker

Teheran - Die israelische Armee hat im Iran nach eigenen Angaben den unterirdischen Militärbunker des getöteten obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei angegriffen. Der unterirdische Komplex befinde sich unter iranischen Regierungsgebäuden im Zentrum der Hauptstadt Teheran, teilte das israelische Militär am Freitag mit. Die Anlage werde noch immer von Angehörigen der iranischen Führung genutzt.

Neue israelische Angriffe auf Vorstädte Beiruts

Beirut - Die südlichen Vorstädte Beiruts sind am Vormittag zum Ziel erneuter israelischer Angriffe geworden. Auch aus dem Libanon flogen wieder Raketen in Richtung Israel. Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in der libanesischen Küstenstadt Sidon kamen nach Angaben von Behörden im Libanon fünf Menschen ums Leben, sieben weitere wurden demnach verletzt. Bei einem der Toten soll es sich nach Angaben von Sicherheitskreisen um ein Hamas-Mitglied gehandelt haben.

Sprit: Regierung prüft - ÖAMTC, ARBÖ, VCÖ fordern Handeln

Wien - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) lässt die aktuellen Preissteigerungen bei den Treibstoffen prüfen. Erste Ergebnisse soll es bis Ende März geben. Doch neu ist das nicht. Eine Sonderprüfung hatte der Minister bereits Ende Jänner angekündigt. Gleichzeitig verwies er damals darauf, dass der Treibstoffmarkt zuletzt mehrfach untersucht wurde, unter anderem von der Preiskommission, aber auch von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB).

Epstein-Akten enthalten Missbrauchsvorwürfe gegen Trump

Washington/New York - Das US-Justizministerium hat weitere FBI-Dokumente der Epstein-Akten veröffentlicht, in denen unter anderem US-Präsident Donald Trump genannt wird. Die am Donnerstag (Ortszeit) vom Justizministerium veröffentlichten Akten enthalten FBI-Vernehmungsprotokolle einer Zeugin, die angibt, im Alter von 13 bis 15 Jahren sowohl von dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als auch von Trump missbraucht worden zu sein.

Karner will Rückkehrzentren "so rasch als möglich" umsetzen

Hochfilzen - Nach der Einigung von Österreich, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Griechenland auf einen Fahrplan für die Rückkehrzentren außerhalb der EU drückt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) aufs Tempo, lässt sich aber noch nicht in die Karten blicken. "Ich will so rasch als möglich in die Umsetzung kommen", sagte Karner am Freitag. Details gab es noch nicht. Eine größere Fluchtbewegung wegen des Iran-Krieges erwartete der Minister nicht, signalisierte aber schon mal Härte.

ÖGK kürzt bei weiteren Leistungen und erhöht Selbstbehalte

Wien - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) kürzt im Rahmen ihres Sparprogramms Leistungen und erhöht Selbstbehalte. Ab Mai werden etwa die Regeln für Kostenübernahmen von Krankentransporten verschärft und der Selbstbehalt beim Zahnersatz steigt. Bereits seit 1. März wurde die Kostenübernahme von Zahnregulierungen eingeschränkt. Die entsprechende Änderung der ÖGK-Satzung wurde am 19. Februar von der Hauptversammlung beschlossen, wie zunächst die "Krone" am Freitag berichtete.

Rotes Kreuz: 670 Mio. Frauen von Gewalt betroffen

Wien - Mehr als 670 Millionen Frauen sind weltweit von Gewalt, Vertreibung und Armut betroffen, weil sie laut Vereinten Nationen in oder nahe an einem Konfliktgebiet leben. Von diesen gibt es mit der erneuten Eskalation im Nahen Osten mehr als 130 weltweit. Martina Schloffer, Bereichsleiterin Internationale Zusammenarbeit beim Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK), sagte am Freitag, dass insbesondere sexualisierte Gewalt gezielt als Mittel der Kriegsführung eingesetzt wird.

Vielzahl an Waffen und Munition in NÖ sichergestellt

Strasshof - Nach einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt am Montagabend in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) laufen umfangreiche Ermittlungen. Bei einer Hausdurchsuchung, an der das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung und weitere Spezialeinheiten beteiligt waren, wurden laut Exekutive eine Vielzahl an Waffen, 550 Kilo Munition, Kriegsmaterial und Waffenzubehör sichergestellt. Beim verdächtigen 81-Jährigen dürfte es sich um einen Sammler handeln.

