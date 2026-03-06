Netanyahu stellt stärkere Angriffe in Aussicht

Teheran - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat eine weitere Intensivierung der Angriffe seines Landes gegen dessen Gegner in Aussicht gestellt. Für das militärische Vorgehen brauche es vor allem drei Dinge: "erstens Entschlossenheit, zweitens Initiative und drittens List", sagte Netanyahu am Freitag. Davon habe Israel "reichlich", und der Feind habe dies bereits festgestellt. Dieser werde diese Fähigkeiten "noch viel stärker" zu spüren bekommen, sagte der Premier weiter.

Trump fordert im Iran-Krieg "bedingungslose Kapitulation"

Washington - Im Krieg mit dem Iran will US-Präsident Donald Trump nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Land abschließen. Stattdessen müsse es auf eine "bedingungslose Kapitulation" hinauslaufen, forderte er am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. Die USA und Israel hatten am Samstag mit massiven Luftangriffen auf den Iran begonnen. Dabei wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und zahlreiche weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet.

Sprit: Regierung prüft - ÖAMTC, ARBÖ, VCÖ fordern Handeln

Wien - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) lässt die aktuellen Preissteigerungen bei den Treibstoffen prüfen. Erste Ergebnisse soll es bis Ende März geben. Doch neu ist das nicht. Eine Sonderprüfung hatte der Minister bereits Ende Jänner angekündigt. Gleichzeitig verwies er damals darauf, dass der Treibstoffmarkt zuletzt mehrfach untersucht wurde, unter anderem von der Preiskommission, aber auch von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB).

Spesen-Causa: Strache schlägt verbal um sich und gegen Kickl

Wien - Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache schlägt in der Spesen-Causa verbal um sich - und auch in Richtung Herbert Kickl. In einer Stellungnahme, über die der "Standard" berichtete, wirft er dem jetzigen Parteichef ebenfalls einen fragwürdigen Umgang mit Finanzen vor und kritisiert dessen Arbeitsmoral. Strache selbst wird vorgeworfen, Gelder der Wiener FPÖ für private Ausgaben verwendet zu haben, was staatsanwaltliche Ermittlungen nach sich zog.

Internationales Drogennetzwerk von Europol aufgedeckt

Den Haag - Die Beschlagnahmung zweier Mobiltelefone in einer schwedischen Kleinstadt hat nach Angaben der europäischen Polizeibehörde Europol ein kriminelles Netzwerk offengelegt, dass in Europa, Asien und Australien Drogenschmuggel und Geldwäsche organisierte. In dieser Woche habe es koordinierte Polizei-Aktionen in Spanien, Schweden und Thailand gegeben, bei denen insgesamt 13 Menschen festgenommen worden seien, teilte Europol am Freitag mit.

Tote nach Einsturz von Pflegeheim in Brasilien

Rio de Janeiro - Beim Einsturz eines Pflegeheims in Brasilien sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. Acht Menschen konnten von den Einsatzkräften lebend geborgen werden, darunter ein zweijähriger Bub, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Das vierstöckige Gebäude in der Millionenstadt Belo Horizonte im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais war am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) kollabiert. Die Ursache war zunächst weiter unklar.

