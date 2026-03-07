Israel attackiert Teheran - US-Bombardement angekündigt

Teheran/Jerusalem - Israels Luftwaffe hat in der Nacht auf Samstag weitere Luftangriffe auf den Iran gestartet. Das Militär sprach von einer "breiten Welle" an Attacken gegen Infrastruktur. Iranische Staatsmedien meldeten Explosionen im Westen der Hauptstadt Teheran. Auch die USA kündigten für die nächsten Stunden besonders heftige Angriffe im Iran an. "Heute Nacht wird unser schwerstes Bombardement stattfinden", sagte Finanzminister Scott Bessent dem Sender Fox Business am Freitag (Ortszeit).

Medien: Russland liefert Iran Infos über US-Militär

Moskau/Teheran - Russland liefert dem Iran Medienberichten zufolge Informationen über US-Streitkräfte und mögliche Ziele im Nahen Osten. Dabei versorge der Kreml Teheran mit Standortangaben und Bewegungsdaten von amerikanischen Truppen, Schiffen und Flugzeugen, meldeten der US-Sender CNN und die "Washington Post". Das Weiße Haus spielte die Angaben am Freitag als wenig bedeutsam herunter. Kremlchef Wladimir Putin sprach indes Irans Präsidenten Masoud Pezeshkian die Solidarität Moskaus aus.

Israel griff Zentrale der Revolutionsgarden im Libanon an

Beirut - Israels Militär hat nach eigenen Angaben am Freitag eine Kommandozentrale der iranischen Revolutionsgarden in den südlichen Vorstädten Beiruts angegriffen. Diese sei von der proiranischen Hisbollah-Miliz genutzt worden, teilte die Armee mit. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete, dass bei einem Angriff in Nabi Sheet im Osten des Landes neun Menschen getötet wurden. 17 weitere seien verletzt worden. Von Israels Militär gab es dazu zunächst keine Angaben.

Babler stellt sich bei SPÖ-Parteitag zur Wiederwahl

Wien - Vizekanzler Andreas Babler soll beim SPÖ-Bundesparteitag am Samstag als Parteivorsitzender wiedergewählt werden. Beim letzten Antreten 2023 erhielt er 88,8 Prozent. Dass Babler allein auf dem Stimmzettel steht, ist erst seit Mitte Februar klar - da hatte Ex-Kanzler Christian Kern verkündet, auf eine Kandidatur zu verzichten. Die SPÖ erwartet in der Messe Wien eine Rekordzahl von 1.200 bis 1.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, darunter auch die meisten Landesparteichefs.

Caritas warnt bei Sozialhilfereform vor generellen Kürzungen

Wien - Die Caritas warnt bei der von der Regierung geplanten Sozialhilfe-Reform vor Einschnitten und fordert eine Einbindung der Sozialorganisationen bei der Umsetzung. Grundsätzlich positiv sei das Vorhaben, die derzeit in allen Bundesländern unterschiedliche Handhabung bundesweit zu vereinheitlichen. Man sehe aber im Regierungsprogramm auch "echte Bedrohungen", denn es sei offenbar geplant, die Sozialhilfe durchgehend zu kürzen, so Caritas-Generalsekretärin Anna Parr zur APA.

Ungarn setzt Geldtransporter aus Österreich für Ukraine fest

Kiew (Kyjiw)/Budapest/Wien - Ungarn und die Ukraine liegen neben einem Streit über Öllieferungen nun auch wegen der Festnahme von Bankmitarbeitern über Kreuz. Die ungarischen Behörden setzten vorübergehend sieben Ukrainer fest und beschlagnahmten einen Geldtransport aus Österreich mit Bargeld und Gold im Wert von rund 82 Millionen Dollar. Die Steuer- und Zollbehörde (NAV) begründete den Zugriff mit dem Verdacht auf Geldwäsche. Die Regierung in Kiew warf Ungarn Staatsterrorismus und Geiselnahme vor.

