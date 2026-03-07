Paralympics-Abfahrtsgold für Veronika und Johannes Aigner

Cortina d'Ampezzo - Gleich zum offiziellen Auftakt der Paralympics Samstagfrüh in Italien hat es die ersten zwei Medaillen und auch gleich zwei Titel für Österreich gegeben. Alpinskiläuferin Veronika Aigner gewann mit ihrem neuen Guide Lilly Sammer auf der Tofana von Cortina ebenso in der sehbeeinträchtigten Klasse wie wenig später ihr Bruder Johannes Aigner mit Begleitfahrer Nico Haberl. Am Montag steht der Super-G auf dem Programm, die Paralympics gehen bis 15. März.

Israel greift Militär-Uni in Teheran und Raketenlager an

Teheran/Jerusalem/Washington - Die israelische Armee hat in der Nacht auf Samstag nach eigenen Angaben unter anderem ein unterirdisches Lager für ballistische Raketen sowie eine Militär-Universität der Revolutionsgarden in Teheran angegriffen. Mehr als 80 Kampfflugzeuge seien im Einsatz gewesen, schrieb die Armee auf Telegram. Zudem sei am Samstag eine weitere Angriffswelle auf Ziele in Teheran und Isfahan gestartet worden, hieß es am Vormittag. Auch der Iran setzte seine Angriffe auf Israel fort.

Mindestens 16 Tote im Libanon bei neuen Angriffen Israels

Beirut - Im Libanon sind bei den jüngsten israelischen Luftangriffen laut Behördenangaben mindestens 16 Menschen getötet und 35 weitere verletzt worden. Die Zahl der Opfer könne noch steigen, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag weiter mit. Die Attacke galt der Stadt Al-Nabi Shayth im Osten des Landes. Seit dem jüngsten Wiederaufflammen der Kämpfe ist dies einer der Angriffe mit den meisten Toten.

Babler stellt sich bei SPÖ-Parteitag zur Wiederwahl

Wien - Die SPÖ ist Samstagvormittag in ihren Bundesparteitag gestartet, bei dem sich Andreas Babler der Wiederwahl als Vorsitzender stellt. Unter den Klängen von "Burning Heart" zog der Parteivorsitzende gemeinsam mit seinem Regierungsteam in den Veranstaltungssaal in der Wiener Messe ein. Dort erwarteten ihn 607 Delegierte sowie 1.059 Gäste. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig betonte, von dem Parteitag soll ein "Zeichen der Stärke und Zuversicht" ausgehen.

Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Donezk - Russland hat die Ukraine erneut mit Luftangriffen überzogen und allein in der zweitgrößten Stadt Charkiw im Osten zahlreiche Menschen getötet und verletzt. Beim Einschlag einer ballistischen Rakete in einem Wohnhaus seien mindestens sieben Menschen getötet worden, teilte der Militärgouverneur von Charkiw, Oleh Synjehubow, am Samstag in der Früh auf Telegram mit. Unter den Toten waren demnach auch ein Bub und ein 13 Jahre altes Mädchen.

Lange Staus nach schwerem Unfall auf Tiroler Fernpassstraße

Innsbruck/Reutte - Ein schwerer Unfall hat Samstag früh in Tirol zu einer zweistündigen Totalsperre der Fernpassstraße (B179) geführt. Bei dem Unfall kollidierten kurz nach 7.00 Uhr ein Pkw und ein Bus, laut Leitstelle Tirol wurden fünf Personen ins Spital gebracht. Laut ÖAMTC ereignete sich der Unfall zwischen Bichlbach und Lermoos (Bez. Reutte). Es gab kilometerlange Staus in beide Richtungen. Nach 9.00 Uhr wurde der Verkehr wechselseitig angehalten, die Kolonnen lösten sich nur langsam auf.

Caritas warnt bei Sozialhilfereform vor generellen Kürzungen

Wien - Die Caritas warnt bei der von der Regierung geplanten Sozialhilfe-Reform vor Einschnitten und fordert eine Einbindung der Sozialorganisationen bei der Umsetzung. Grundsätzlich positiv sei das Vorhaben, die derzeit in allen Bundesländern unterschiedliche Handhabung bundesweit zu vereinheitlichen. Man sehe aber im Regierungsprogramm auch "echte Bedrohungen", denn es sei offenbar geplant, die Sozialhilfe durchgehend zu kürzen, so Caritas-Generalsekretärin Anna Parr zur APA.

USA bereiten härtere Gangart gegen Kuba vor

Washington/Havanna/Quito - Die US-Regierung treibt ihre aggressive Politik gegen das sozialistische Kuba voran: Laut Medienberichten vom Freitag (Ortszeit) wird ein Strafverfahren gegen kubanische Regierungsvertreter geprüft. Der Schritt erinnert an das Vorgehen der USA gegen Venezuelas festgenommenen Staatschef Nicol�s Maduro, der Jahre vor seiner Festnahme von der US-Justiz angeklagt worden war. US-Präsident Donald Trump hatte Ende Februar bereits eine "friedliche Übernahme" Kubas ins Spiel gebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red