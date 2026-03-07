Trump kündigt massive Angriffe auf den Iran an

Washington - US-Präsident Donald Trump verschärft seine Drohungen gegen die Führung in Teheran. "Heute wird der Iran sehr hart getroffen werden", schrieb Trump am Samstag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Es würden nun Gebiete und Gruppen für "völlige Zerstörung und sicheren Tod" in Betracht gezogen, die bisher nicht als Ziele galten.

Flugverkehr in Golf-Region wegen Iran-Krieg weiter gestört

Dubai/Frankfurt am Main - Der Flugverkehr in der Region um den Persischen Golf wird weiter durch den Krieg Israels und der USA gegen den Iran gestört. Da der katarische Luftraum weiterhin gesperrt sei, seien die Flüge von Qatar Airways ausgesetzt, teilte die Fluggesellschaft auf X mit. Man hoffe, sie am Sonntag wiederaufnehmen zu können. Am Samstag in der Früh hatte das katarische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass eine auf das Staatsgebiet gerichtete Rakete abgefangen worden sei.

Mehr als 25 Tote bei Kommando-Einsatz Israels im Libanon

Beirut - Israels Armee hat im Libanon überraschend einen nächtlichen Einsatz mit Militärhubschraubern durchgeführt. Spezialtruppen hätten in der Nacht versucht, Details zum israelischen Luftwaffennavigator Ron Arad zu finden der 1986 über dem Südlibanon abgeschossen und von der schiitischen Amal-Miliz gefangen genommen wurde. Das teilte Israels Armee am Samstag mit. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA meldet bei schweren Kämpfen habe es mindestens 26 Tote gegeben.

Babler wirbt für sich mit Ruf nach Geschlossenheit

Wien - Vizekanzler Andreas Babler hat beim SPÖ-Parteitag mit einem Ruf nach Geschlossenheit für seine Wiederwahl geworben. In seinem gut einstündigen Referat gestand er auch eigene Fehler ein. Er lade alle ein, "die Fehler, die wir kollektiv gemacht haben", nicht zu wiederholen. Inhaltlich bekannte sich der SPÖ-Chef unter anderem zu Vermögenssteuern und kündigte an, der FPÖ das Migrationsthema "wegnehmen" zu wollen.

Mann in Niederösterreich durch Messer schwer verletzt

St. Pölten/Herzogenburg - Ein 45-jähriger Mann soll in der Nacht auf Samstag im Gemeindegebiet von Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) einen 46-Jährigen bei einem Streit mit einem Messer schwer verletzt haben. Das Opfer wurde ins Universitätsklinikum Krems eingeliefert und werde intensivmedizinisch behandelt, so die niederösterreichische Polizei in einer Mitteilung am Samstag. Der 46-Jährige habe Verletzungen im Bereich des Halses erlitten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Tote durch Tornados im US-Bundesstaat Michigan

Washington - Durch Tornados im US-Bundesstaat Michigan sind nach Medienberichten mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen wurden demnach am Freitag (Ortszeit) verletzt. Allein nahe der Ortschaft Union City im Süden des Staats starben nach Angaben der örtlichen Polizei drei Menschen. Im rund 80 Kilometer weiter westlich gelegenen Landkreis Cass County kam laut Behördenangaben ein Mensch ums Leben.

Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Donezk - Russland hat die Ukraine erneut mit Luftangriffen überzogen und allein in der zweitgrößten Stadt Charkiw im Osten zahlreiche Menschen getötet und verletzt. Beim Einschlag einer ballistischen Rakete in einem Wohnhaus seien mindestens sieben Menschen getötet worden, teilte der Militärgouverneur von Charkiw, Oleh Synjehubow, am Samstag in der Früh auf Telegram mit. Unter den Toten waren demnach auch ein Bub und ein 13 Jahre altes Mädchen.

Lange Staus nach schwerem Unfall auf Tiroler Fernpassstraße

Innsbruck/Reutte - Ein schwerer Unfall hat Samstag früh in Tirol zu einer zweistündigen Totalsperre der Fernpassstraße (B179) geführt. Bei dem Unfall kollidierten kurz nach 7.00 Uhr ein Pkw und ein Bus, laut Leitstelle Tirol wurden fünf Personen ins Spital gebracht. Laut ÖAMTC ereignete sich der Unfall zwischen Bichlbach und Lermoos (Bez. Reutte). Es gab kilometerlange Staus in beide Richtungen. Nach 9.00 Uhr wurde der Verkehr wechselseitig angehalten, die Kolonnen lösten sich nur langsam auf.

