Schwere Angriffe auf den Iran - Trump droht

Washington - Nach erneut schweren Angriffen der USA und Israels hat US-Präsident Donald Trump seine Drohungen gegen die Führung in Teheran verschärft. "Heute wird der Iran sehr hart getroffen werden", schrieb Trump am Samstag in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Es würden nun Gebiete und Gruppen für "völlige Zerstörung und sicheren Tod" in Betracht gezogen, die bisher nicht als Ziele galten. Der Iran werde "in die Hölle geprügelt", also massiv und schwer geschlagen.

Österreichs Botschaft in Teheran nach Baku verlegt

Wien - Die österreichische Botschaft in Teheran ist angesichts der andauernden israelischen-amerikanischen Angriffe auf den Iran am heutigen Samstag in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku verlegt worden. Dies teilte Außenministeriumssprecher Clemens Mantl am Samstag in Wien mit. Der Konsularbetrieb sei bis auf weiteres eingestellt. An vom Außenministerium organisierten Rückholflügen aus der Nahost-Krisenregion gebe es keinen Bedarf mehr, sagte der Sprecher zudem.

Mehr als 40 Tote bei Kommando-Einsatz Israels im Libanon

Beirut - Israels Armee hat im Libanon überraschend einen nächtlichen Einsatz mit Militärhubschraubern durchgeführt. Spezialtruppen hätten in der Nacht versucht, Details zum israelischen Luftwaffennavigator Ron Arad zu finden der 1986 über dem Südlibanon abgeschossen und von der schiitischen Amal-Miliz gefangen genommen wurde. Das teilte Israels Armee am Samstag mit. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete bei schweren Kämpfen habe es mindestens 41 Tote gegeben.

Flugverkehr in Golf-Region wegen Iran-Krieg weiter gestört

Dubai/Frankfurt am Main - Der Flugverkehr in der Region um den Persischen Golf wird weiter durch den Krieg Israels und der USA gegen den Iran gestört. Da der katarische Luftraum weiterhin gesperrt sei, seien die Flüge von Qatar Airways ausgesetzt, teilte die Fluggesellschaft auf X mit. Man hoffe, sie am Sonntag wiederaufnehmen zu können. Am Samstag in der Früh hatte das katarische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass eine auf das Staatsgebiet gerichtete Rakete abgefangen worden sei.

Babler wirbt für sich mit Ruf nach Geschlossenheit

Wien - Vizekanzler Andreas Babler hat beim SPÖ-Parteitag mit einem Ruf nach Geschlossenheit für seine Wiederwahl geworben. In seinem gut einstündigen Referat gestand er auch eigene Fehler ein. Er lade alle ein, "die Fehler, die wir kollektiv gemacht haben", nicht zu wiederholen. Inhaltlich bekannte sich der SPÖ-Chef unter anderem zu Vermögenssteuern und kündigte an, der FPÖ das Migrationsthema "wegnehmen" zu wollen.

Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Donezk - Bei neuen massiven Angriffen Russlands auf die Ukraine sind in der Nacht auf Samstag mindestens elf Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Nach offiziellen Angaben wurden alleine in der zweitgrößten Stadt Charkiw nahe der Grenze zu Russland neun Menschen getötet. In der gesamten Ukraine wurde wegen der Angriffe mit dutzenden Raketen und hunderten Drohnen Luftalarm ausgelöst.

Lange Staus nach schwerem Unfall auf Tiroler Fernpassstraße

Innsbruck/Reutte - Ein schwerer Unfall hat Samstag früh in Tirol zu einer zweistündigen Totalsperre der Fernpassstraße (B179) geführt. Bei dem Unfall kollidierten kurz nach 7.00 Uhr ein Pkw und ein voll besetzter Reisebus aus Deutschland. Laut Polizeiangaben wurden vier Personen ins Spital gebracht, zwei davon wurden schwer verletzt. 20 der insgesamt 47 Businsassen erlitten leichte Blessuren. Die kilometerlangen Staus lösten sich nur langsam auf.

Tote durch Tornados im US-Bundesstaat Michigan

Washington - Durch Tornados im US-Bundesstaat Michigan sind nach Medienberichten mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen wurden demnach am Freitag (Ortszeit) verletzt. Allein nahe der Ortschaft Union City im Süden des Staats starben nach Angaben der örtlichen Polizei drei Menschen. Im rund 80 Kilometer weiter westlich gelegenen Landkreis Cass County kam laut Behördenangaben ein Mensch ums Leben.

