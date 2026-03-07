Schwere Angriffe auf den Iran - Trump droht

Washington - Nach erneut schweren Angriffen der USA und Israels hat US-Präsident Donald Trump seine Drohungen gegen die Führung in Teheran verschärft. "Heute wird der Iran sehr hart getroffen werden", schrieb Trump am Samstag in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Es würden nun Gebiete und Gruppen für "völlige Zerstörung und sicheren Tod" in Betracht gezogen, die bisher nicht als Ziele galten. Der Iran werde "in die Hölle geprügelt", also massiv und schwer geschlagen.

Österreichs Botschaft in Teheran nach Baku verlegt

Wien - Die österreichische Botschaft in Teheran ist angesichts der andauernden israelischen-amerikanischen Angriffe auf den Iran am heutigen Samstag in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku verlegt worden. Dies teilte Außenministeriumssprecher Clemens Mantl am Samstag in Wien mit. Der Konsularbetrieb sei bis auf weiteres eingestellt. An vom Außenministerium organisierten Rückholflügen aus der Nahost-Krisenregion gebe es keinen Bedarf mehr, sagte der Sprecher zudem.

Babler schafft bei Parteitag knapp 80-Prozent-Grenze

Wien - Kein überragendes, aber auch kein katastrophales Ergebnis hat die SPÖ am Samstag Parteichef Andreas Babler bei seiner Wiederwahl im Rahmen des 47. ordentlichen Bundesparteitags in Wien beschert. Trotz aller Geschlossenheitsappelle musste sich der Vizekanzler mit 81,51 Prozent begnügen. Das ist deutlich weniger als die 88,8 Prozent vor 2,5 Jahren in Graz.

Lange Staus nach schwerem Unfall auf Tiroler Fernpassstraße

Innsbruck/Reutte - Ein schwerer Unfall hat Samstag früh in Tirol zu einer zweistündigen Totalsperre der Fernpassstraße (B179) geführt. Bei dem Unfall kollidierten kurz nach 7.00 Uhr ein Pkw und ein voll besetzter Reisebus aus Deutschland. Laut Polizeiangaben wurden vier Personen ins Spital gebracht, zwei davon wurden schwer verletzt. 20 der insgesamt 47 Businsassen erlitten leichte Blessuren. Die kilometerlangen Staus lösten sich nur langsam auf.

Grünes Licht für TGV auf Italiens Hochgeschwindigkeitsnetz

Rom - Die italienische Wettbewerbsbehörde hat den Weg für einen dritten Anbieter in Italiens Bahn-Hochgeschwindigkeitsverkehr freigemacht: Die französische Staatsbahn SNCF darf künftig mit ihren doppelstöckigen TGV Duplex-Zügen auf dem italienischen Bahnnetz verkehren. Mit dem Schritt soll der Wettbewerb auf dem rentablen italienischen Hochgeschwindigkeitsmarkt weiter gestärkt werden.

