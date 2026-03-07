Teheran von heftigen Explosionen erschüttert

Washington - Die iranische Hauptstadt Teheran ist Samstagabend erneut von heftigen Explosionen erschüttert worden. AFP-Journalisten berichteten von rund einem Dutzend Detonationen. Außerdem wurde nach iranischen Angaben ein Öllager in Teheran bombardiert. Der Angriff habe sich im Süden der iranischen Hauptstadt ereignet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Es handelte sich offenbar um den ersten Angriff auf die Ölinfrastruktur im Iran seit Beginn des Kriegs vor einer Woche.

Mehr als 40 Tote bei Kommando-Einsatz Israels im Libanon

Beirut - Israels Armee hat im Libanon überraschend einen nächtlichen Einsatz mit Militärhubschraubern durchgeführt. Spezialtruppen hätten in der Nacht versucht, Details zum israelischen Luftwaffennavigator Ron Arad zu finden der 1986 über dem Südlibanon abgeschossen und von der schiitischen Amal-Miliz gefangen genommen wurde. Das teilte Israels Armee am Samstag mit. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete bei schweren Kämpfen habe es mindestens 41 Tote gegeben.

Trump nennt im Iran-Krieg gefallene US-Soldaten "Helden"

Washington - US-Präsident Donald Trump nimmt am Samstag an der Überführung der sechs im Iran-Krieg gestorbenen US-Soldaten teil. Er reiste dafür zum Luftwaffenstützpunkt Dover im US-Staat Delaware, wo er auf die Familien der Gefallenen treffen soll. Trump hatte die gefallenen Soldaten bei einer Veranstaltung im US-Staat Florida kurz zuvor als "großartige Helden" bezeichnet. Er versprach außerdem, dass die USA die Zahl der eigenen Toten in dem Krieg auf ein "Minimum" begrenzen würden.

Babler schafft bei Parteitag knapp 80-Prozent-Grenze

Wien - Kein überragendes, aber auch kein katastrophales Ergebnis hat die SPÖ am Samstag Parteichef Andreas Babler bei seiner Wiederwahl im Rahmen des 47. ordentlichen Bundesparteitags in Wien beschert. Trotz aller Geschlossenheitsappelle musste sich der Vizekanzler mit 81,51 Prozent begnügen. Das ist deutlich weniger als die 88,8 Prozent vor 2,5 Jahren in Graz.

Frauentag findet zum 115. Mal statt

Wien - Noch immer sind Frauen von strukturellen Benachteiligungen betroffen. Um darauf aufmerksam zu machen, findet am 8. März zum 115. Mal der Internationale Frauentag statt. Dem Ruf nach einem Ende des Patriarchats verleiht am "feministischen Kampftag" eine Demonstration des Bündnisses "Take Back the Streets" in Wien Ausdruck. Auch kulturelle Angebote gibt es: Führungen, bei denen Frauen im Mittelpunkt stehen, finden etwa im Haus der Geschichte (hdgö) und der Albertina statt.

Tote bei schweren Überschwemmungen in Nairobi

Nairobi - In Kenias Hauptstadt Nairobi sind der Polizei zufolge aufgrund schwerer Regenfälle und Überschwemmungen mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Einige Einwohner seien demnach ertrunken, andere aufgrund beschädigter Stromkabel getötet worden. Rettungskräfte und das Militär waren am Samstag im Einsatz, um Vermisste zu suchen sowie Menschen zu helfen, die in Häusern und Autos eingeschlossen waren.

Schweizer entscheiden über Rundfunkbeitrag

Bern - Bei einer Volksabstimmung in der Schweiz geht es an diesem Sonntag darum, ob der Rundfunkbeitrag drastisch gekürzt wird. Die Verfechter wollen die Abgabe auf 200 Franken (rund 222 Euro) im Jahr reduzieren. Zurzeit sind in der Schweiz 335 Franken (rund 371 Euro) im Jahr fällig.

Kopf-an-Kopf-Rennen bei Wahl in Baden-Württemberg erwartet

Stuttgart - Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg wählen die Menschen am Sonntag einen neuen Landtag. Bei der Wahl geht es auch um die Frage, wer Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Ihn wollen CDU-Landeschef Manuel Hagel und Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir beerben. Letzte Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem 37-jährigen Hagel und dem 60-jährigen Özdemir hin.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red