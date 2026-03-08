Teheran von heftigen Explosionen erschüttert

Washington - Die iranische Hauptstadt Teheran ist Samstagabend erneut von heftigen Explosionen erschüttert worden. AFP-Journalisten berichteten von rund einem Dutzend Detonationen. Außerdem wurde nach iranischen Angaben ein Öllager in Teheran bombardiert. Der Angriff habe sich im Süden der iranischen Hauptstadt ereignet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Es handelte sich offenbar um den ersten Angriff auf die Ölinfrastruktur im Iran seit Beginn des Kriegs vor einer Woche.

Israels Armee griff Al-Quds-Kommandanten im Libanon an

Beirut - Israels Armee hat in der Nacht auf Sonntag in der libanesischen Hauptstadt Beirut Attacken auf Kommandanten der Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden durchgeführt. Die Befehlshaber des sogenannten Libanon-Korps hätten Terroranschläge auf Israel vorbereitet, hieß es. Laut libanesische Gesundheitsministeriums wurden mindestens vier Menschen getötet und zehn weitere Personen verletzt. Zudem bombardierte Israel Infrastruktur der Hisbollah-Miliz im Libanon.

PH Tirol-Chefin für Kompetenz in Bildung zum Bund

Innsbruck/Österreich - Die Rektorin der Pädagogischen Hochschule Tirol (PH Tirol), Regine Mathies, spricht sich für Änderungen im Bildungsbereich aus: Die Agenden sollten komplett zum Bund wandern, denn Österreich sei "zu klein" für eine Aufsplittung, sagte Mathies im APA-Interview. Einer Verlängerung der Volksschule auf sechs Jahre stand sie offen gegenüber. Die "frühe Trennung" müsse beendet werden. Quereinsteiger in Volksschulen unterrichten zu lassen, sei hingegen ein "problematischer Weg".

Explosion an US-Botschaft in Oslo - "Keine Verletzten"

Oslo/Washington - Bei einer Explosion am Eingang zur Konsularabteilung der US-Botschaft in Oslo ist in der Nacht auf Sonntag leichter Sachschaden entstanden. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus. "Es gibt keine Berichte über verletzte Personen", so die Osloer Exekutive. Zeugen berichteten von "aufsteigendem Rauch" und einem "lauten Knall". Ob die Detonation, die sich gegen 01.00 Uhr Ortszeit ereignete, möglicherweise in Verbindung mit dem Iran-Krieg steht, war zunächst unklar.

Tote bei schweren Überschwemmungen in Nairobi

Nairobi - In Kenias Hauptstadt Nairobi sind der Polizei zufolge aufgrund schwerer Regenfälle und Überschwemmungen mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Einige Einwohner seien demnach ertrunken, andere aufgrund beschädigter Stromkabel getötet worden. Rettungskräfte und das Militär waren am Samstag im Einsatz, um Vermisste zu suchen sowie Menschen zu helfen, die in Häusern und Autos eingeschlossen waren.

Frauentag findet zum 115. Mal statt

Wien - Noch immer sind Frauen von strukturellen Benachteiligungen betroffen. Um darauf aufmerksam zu machen, findet am 8. März zum 115. Mal der Internationale Frauentag statt. Dem Ruf nach einem Ende des Patriarchats verleiht am "feministischen Kampftag" eine Demonstration des Bündnisses "Take Back the Streets" in Wien Ausdruck. Auch kulturelle Angebote gibt es: Führungen, bei denen Frauen im Mittelpunkt stehen, finden etwa im Haus der Geschichte (hdgö) und der Albertina statt.

red