Israel begann neue Angriffswelle auf Iran

Teheran/Jerusalem - Israels Luftwaffe hat am Sonntag erneut Attacken auf Ziele im Iran geflogen. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet, teilte die Armee in der Früh auf Telegram mit. In der Nacht hatten Israels Kampfflugzeuge erstmals ein Öllager in der Hauptstadt Teheran bombardiert. In sozialen Medien kursierten Aufnahmen, die einen massiven Feuerball und aufsteigende, dunkle Rauchschwaden zeigten.

Klimek: Güterversorgung durch Iran-Krieg nicht gefährdet

Wien - Komplexitätsforscher Peter Klimek sieht die Versorgung mit Öl, Gas und weiteren Gütern in Europa trotz der kriegsbedingten Hormuz-Blockade und damit der Sperre einer der weltweit wichtigsten Schifffahrtsrouten aufrecht. "Die momentanen Lieferkettenunterbrechungen sehe ich nicht als wesentliches Risiko an. Das müsste schon mehrere Monate dauern, bis wir ein Versorgungsthema haben", sagte er im Gespräch mit der APA. Gravierender seien die Auswirkungen auf die Preise.

Erdbeben der Stärke 5,3 im Nordwesten von Griechenland

Athen - Ein Erdbeben hat die Region der beliebten griechischen Ferieninsel Korfu und weite Teile des Nordwestens Griechenlands erschüttert. Der Erdstoß der Stärke 5,3 ereignete sich nach Angaben des Geodynamischen Instituts der Universität Athen am Sonntag gegen 5.32 Uhr Ortszeit (4.32 Uhr MEZ). Das Zentrum des Bebens lag demnach auf dem Festland nahe der Regionalhauptstadt Ioannina in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern.

Explosion an US-Botschaft in Oslo - "Keine Verletzten"

Oslo/Washington - Bei einer Explosion am Eingang zur Konsularabteilung der US-Botschaft in Norwegens Hauptstadt Oslo ist in der Nacht auf Sonntag leichter Sachschaden entstanden. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus. "Es gibt keine Berichte über verletzte Personen", so die Exekutive. Zeugen berichteten von "aufsteigendem Rauch" und einem "lauten Knall". Ob die Detonation gegen 01.00 Uhr Ortszeit eventuell in Verbindung mit dem Iran-Krieg steht, war vorerst unklar.

Trump hob Militärkoalition gegen Drogenkartelle aus Taufe

Doral (Florida) - US-Präsident Donald Trump hat Staaten in Lateinamerika aufgerufen, ihre Armeen gegen das "Krebsgeschwür" der Drogenkartelle einzusetzen, und ihnen die militärische Unterstützung der USA angeboten. "Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um alles zu tun, was wir tun müssen", sagte Trump am Samstag bei einem Treffen mit Staatschefs verbündeter lateinamerikanischer Länder in der Nähe von Miami. Mit Blick auf Kuba deutete Trump erneut ein baldiges Ende der kommunistischen Regierung an.

Stromkosten lassen sich ab April durch Netzrabatt senken

Wien - Ab April lassen sich in den Mittagsstunden 20 Prozent der Stromnetzkosten sparen. Damit der Rabatt abgezogen werden kann, müssen Kunden sich im Smartmeter-Portal ihres Stromnetzbetreibers registrieren und die sogenannten Viertelstundenwerte, auch "Opt-in" genannt, aktivieren. In der Regel sind das nach der Registrierung nur wenige Klicks. Wer zusätzlich beim Stromanbieter auf Monatsrechnung umstellt, kann bereits im Mai überprüfen, ob der Rabatt im April berücksichtigt wurde.

Grüne warnen zum Frauentag international vor Rückschritten

Berlin/Wien - Zum Internationalen Frauentag warnt die Grüne Europaabgeordnete Lena Schilling vor einem weltweiten Rückschritt bei Frauenrechten und demokratischen Grundwerten. "Wir erleben einen koordinierten internationalen Backlash gegen die Selbstbestimmung von Frauen - befeuert von autoritären, rechten und rechtsextremen Kräften", so Schilling am Sonntag in einer Aussendung mit Blick auf US-Präsident Donald Trump oder Ungarns Premier Viktor Orb�n.

Landtagswahl in deutschem Bundesland Baden-Württemberg läuft

Stuttgart - Im südwestdeutschen Bundesland Baden-Württemberg haben am Sonntag die Wahllokale für die Landtagswahl geöffnet. Seit 8.00 Uhr können die Bürger ihre Stimmen abgeben. Die Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des neuen Landtags und so auch indirekt darüber, wer Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Chancen auf seine Nachfolge haben CDU-Landeschef Manuel Hagel und Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir.

