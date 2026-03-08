Israel begann neue Angriffswelle auf den Iran

Teheran/Washington/Jerusalem - Die israelische Luftwaffe hat am Sonntag erneut Attacken auf Ziele im Iran geflogen. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet, teilte die Armee in der Früh auf Telegram mit. In der Nacht hatten Israels Kampfflugzeuge erstmals ein Öllager in der Hauptstadt Teheran bombardiert. In sozialen Medien kursierten Aufnahmen, die einen massiven Feuerball und aufsteigende, dunkle Rauchschwaden zeigten.

Falsche Diagnose wegen gleichen Namens in Linzer Krankenhaus

Linz - Verwechslung im Linzer Kepler Uniklinikum (KUK): Eine 54-jährige Mühlviertlerin erhielt die Diagnose Brustkrebs - im Gespräch mit dem Arzt klärte sich aber auf, dass es sich um das Röntgenbild einer anderen, namensgleichen Patientin handle, berichtete die "Kronen Zeitung" am Sonntag. Vom KUK hieß es in einer Stellungnahme an die APA, man nehme den Vorfall sehr ernst und bedauere diesen.

Explosion an US-Botschaft in Oslo - "Keine Verletzten"

Oslo/Washington - Bei einer Explosion am Eingang zur Konsularabteilung der US-Botschaft in Norwegens Hauptstadt Oslo ist in der Nacht auf Sonntag leichter Sachschaden entstanden. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus. "Es gibt keine Berichte über verletzte Personen", so die Exekutive. Zeugen berichteten von "aufsteigendem Rauch" und einem "lauten Knall". Ob die Detonation gegen 01.00 Uhr Ortszeit eventuell in Verbindung mit dem Iran-Krieg steht, war vorerst unklar.

Erdbeben der Stärke 5,3 im Nordwesten von Griechenland

Athen - Ein Erdbeben hat die Region der beliebten griechischen Ferieninsel Korfu und weite Teile des Nordwestens Griechenlands erschüttert. Der Erdstoß der Stärke 5,3 ereignete sich nach Angaben des Geodynamischen Instituts der Universität Athen am Sonntag gegen 5.32 Uhr Ortszeit (4.32 Uhr MEZ). Das Zentrum des Bebens lag demnach auf dem Festland nahe der Regionalhauptstadt Ioannina in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern.

Trump hob Militärkoalition gegen Drogenkartelle aus Taufe

Doral (Florida) - US-Präsident Donald Trump hat Staaten in Lateinamerika aufgerufen, ihre Armeen gegen das "Krebsgeschwür" der Drogenkartelle einzusetzen, und ihnen die militärische Unterstützung der USA angeboten. "Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um alles zu tun, was wir tun müssen", sagte Trump am Samstag bei einem Treffen mit Staatschefs verbündeter lateinamerikanischer Länder in der Nähe von Miami. Mit Blick auf Kuba deutete Trump erneut ein baldiges Ende der kommunistischen Regierung an.

Partei von Ex-Rapper vor Sieg bei Parlamentswahl in Nepal

Kathmandu - Bei der als richtungsweisend geltenden Parlamentswahl in Nepal zeichnet sich ein Erdrutschsieg für die Partei des ehemaligen Bürgermeisters der Hauptstadt Kathmandu, Balendra Shah, ab. Die relativ junge, zentristische Partei RSP (Rastriya Swatantra Party) gewann amtlichen Teilergebnissen zufolge bis zum Sonntagmittag (Ortszeit) 114 von 165 Direktmandaten im Unterhaus. In 13 weiteren Wahlkreisen lag sie vorn. Das Unterhaus ist die mächtigere der beiden Parlamentskammern.

Ölterminal in Südrussland nach Drohnenangriff in Brand

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat bei Gegenangriffen im grenznahen, russischen Gebiet Belgorod erneut Energieanlagen und im Gebiet Krasnodar ein Öldepot getroffen. In Belgorod berichtete Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Sonntag von schweren Schäden an der Energieinfrastruktur und Stromausfällen nach einem ukrainischen Raketenangriff. Es gebe auch Probleme bei der Wasser- und Wärmeversorgung. In Armawir im Gebiet Krasnodar brach in einem Öllager nach einem Drohnenangriff ein Feuer aus.

Grüne warnen zum Frauentag international vor Rückschritten

Berlin/Wien - Zum Internationalen Frauentag warnt die Grüne Europaabgeordnete Lena Schilling vor einem weltweiten Rückschritt bei Frauenrechten und demokratischen Grundwerten. "Wir erleben einen koordinierten internationalen Backlash gegen die Selbstbestimmung von Frauen - befeuert von autoritären, rechten und rechtsextremen Kräften", so Schilling am Sonntag in einer Aussendung mit Blick auf US-Präsident Donald Trump oder Ungarns Premier Viktor Orb�n.

