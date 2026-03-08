Israel begann neue Angriffswelle auf den Iran

Teheran/Washington/Jerusalem - Die israelische Luftwaffe hat am Sonntag erneut Attacken auf Ziele im Iran geflogen. Man habe eine neue Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im ganzen Land gestartet, teilte die Armee in der Früh auf Telegram mit. In der Nacht hatten Israels Kampfflugzeuge erstmals ein Öllager in der Hauptstadt Teheran bombardiert. In sozialen Medien kursierten Aufnahmen, die einen massiven Feuerball und aufsteigende, dunkle Rauchschwaden zeigten.

Bericht: Expertenrat einigte sich auf Khamenei-Nachfolger

Teheran - Der sogenannte Expertenrat im Iran soll sich einem Bericht zufolge auf einen Nachfolger des getöteten Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei geeinigt haben. Der Name wurde jedoch zunächst nicht bekanntgegeben. "Die Wahl zur Führungsperson hat stattgefunden, und eine Führungsperson wurde ernannt", sagte Alam al-Huda, Mitglied in dem geistlichen Gremium, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Mehr vom Sonntag.

Explosion an US-Botschaft in Oslo womöglich Anschlag

Oslo/Washington - Nach einer Explosion an der US-Botschaft in Oslo hält die norwegische Polizei einen gezielten Anschlag im Zusammenhang mit der aktuellen Sicherheitslage und damit dem Iran-Krieg der USA und Israels für möglich. Man fahnde weiter nach einem oder mehreren Tätern, habe aber noch keine Verdächtigen, teilten die Behörden am Sonntag mit. Die Sicherheitsvorkehrungen für die US-Vertretung sowie Einrichtungen der jüdischen Gemeinde und der iranischen Diaspora würden verstärkt.

15 Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Beirut - Bei erneuten Luftangriffen Israels sind im Libanon nach dortigen Regierungsangaben mindestens 15 Menschen getötet worden. Israel habe südlich des Litani-Flusses nahe der gemeinsamen Grenze angegriffen, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Dort sei in einem Dorf ein Wohngebäude getroffen worden. Örtlichen Medienberichten zufolge waren auch Frauen und Kinder unter den Opfern. Rettungskräfte suchten unter Trümmer nach Opfern.

Willensbekundungen, Forderungen und Maßnahmen zum Frauentag

Wien - Zu Willensbekundungen, Forderungen und Ankündigungen ist auch in diesem Jahr der Frauentag am 8. März genutzt worden. Dabei waren sich die Parteien darin einig, dass es auf dem Weg in Richtung Gleichstellung noch einiges zu tun gibt. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) kündigte in der ORF-"Pressestunde" zudem an, mehr Geld in die Frauengesundheitsforschung zu stecken. Frauen betreffende budgetäre Kürzungen soll es laut ihr nicht geben.

Videos von ICE-Todesschüssen auf Amerikaner veröffentlicht

Washington - Ein Jahr nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungspolizei ICE auf den US-Bürger Ruben Ray Martinez in Texas sind Videos von dem Vorfall veröffentlicht worden. Die am Freitag (Ortszeit) von den texanischen Behörden zugänglich gemachten Bodycam-Aufnahmen dürften neue Fragen zu den Videos von ICE-Todesschüssen auf US-Bürger in Texas veröffentlicht Fall aufwerfen. So scheinen die Bremslichter von Martinez' Auto zu leuchten, als drei Schüsse zu hören sind.

Über 30 Tote bei Drohnenangriffen auf Zivilisten im Sudan

Khartum - Bei Drohnenangriffen auf Märkte in zwei Ortschaften im kriegsgeplagten Sudan sind nach Angaben aus Krankenhauskreisen mindestens 33 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Arzt in Abu Zabad, einem der getroffenen Orte in der Region West-Kordofan, am Sonntag. Demnach traf eine weitere Drohne den Ort Wad Banda. Zur Herkunft der Drohnen äußerte sich der Mediziner nicht.

Falsche Diagnose wegen gleichen Namens in Linzer Krankenhaus

Linz - Verwechslung im Linzer Kepler Uniklinikum (KUK): Eine 54-jährige Mühlviertlerin erhielt die Diagnose Brustkrebs - im Gespräch mit dem Arzt klärte sich aber auf, dass es sich um das Röntgenbild einer anderen, namensgleichen Patientin handle, berichtete die "Kronen Zeitung" am Sonntag. Vom KUK hieß es in einer Stellungnahme an die APA, man nehme den Vorfall sehr ernst und bedauere diesen.

