Trump droht Khamenei-Nachfolger - Wahl offenbar erfolgt

Teheran/Washington/Jerusalem - Das iranische Regime hat sich offenbar auf einen Nachfolger für den getöteten obersten Führer Ali Khamenei verständigt. Es müssten aber noch einige Hürden bei dem Nachfolgeprozess ausgeräumt werden, sagte das Expertenratsmitglied Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri der Nachrichtenagentur Mehr zufolge. US-Präsident Donald Trump drohte dem neuen Anführer unverhohlen mit dem Tode. Ohne Zustimmung der USA werde er sich "nicht lange halten" können, sagte er am Sonntag.

15 Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Beirut - Bei erneuten Luftangriffen Israels sind im Libanon nach dortigen Regierungsangaben mindestens 15 Menschen getötet worden. Israel habe südlich des Litani-Flusses nahe der gemeinsamen Grenze angegriffen, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Dort sei in einem Dorf ein Wohngebäude getroffen worden. Lokalen Medienberichten zufolge waren auch Frauen und Kinder unter den Opfern. Rettungskräfte suchten unter Trümmer nach Opfern.

Österreicher-Camp der UNIFIL von Drohnenteilen getroffen

Beirut/Wien - In den Auseinandersetzungen zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon haben am Sonntagvormittag Teile abgeschossener Drohnen das Camp der internationalen Friedenstruppe (UNIFIL) in Naqoura getroffen, in dem auch österreichische Soldaten stationiert sind. "Zum Glück wurde niemand verletzt", teilte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) via Kurznachrichtendienst X mit.

Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg

Stuttgart - Die regierenden Grünen haben die Landtagswahl im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg überraschend gewonnen. Ersten Hochrechnungen zufolge kam die Partei von Spitzenkandidat Cem Özdemir auf 31,8 bzw. 31,7 Prozent der Stimmen, die CDU erreichte 29,6 bzw. 30,3 Prozent. Die rechtspopulistische AfD wurde drittstärkste Kraft, die SPD schaffte es nur noch knapp ins Landesparlament. FDP und Linke scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.

Willensbekundungen, Forderungen und Maßnahmen zum Frauentag

Wien - Zu Willensbekundungen, Forderungen und Ankündigungen ist auch in diesem Jahr der Frauentag am 8. März genutzt worden. Dabei waren sich die Parteien darin einig, dass es auf dem Weg in Richtung Gleichstellung noch einiges zu tun gibt. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) kündigte in der ORF-"Pressestunde" zudem an, mehr Geld in die Frauengesundheitsforschung zu stecken. Frauen betreffende budgetäre Kürzungen soll es laut ihr nicht geben.

Schweizer lehnen drastische Kürzungen bei Rundfunk SRG ab

Bern - Die Schweizer haben einer deutlichen Reduzierung der Pflichtgebühren für die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft SRG eine Absage erteilt. In einer Volksabstimmung sprachen sich am Sonntag ersten Hochrechnungen zufolge 62 Prozent gegen den Vorschlag aus, die jährliche Haushaltsabgabe zur Finanzierung der SRG auf 200 Franken zu senken. Mit 335 Franken (rund 365 Euro) pro Jahr erhebt die Schweiz den Initiatoren zufolge die weltweit höchsten Rundfunkgebühren.

Tödlicher Lawinenabgang im Tiroler Stubaital

Innsbruck/Neustift im Stubaital - In Tirol ist am späten Sonntagvormittag im Bereich des Serleskamm bei Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) eine Person von einer Lawine getötet worden. Die Leitstelle Tirol meldete gegen 11.45 Uhr einen Sucheinsatz nach einem Lawinenabgang mit einem vermuteten Verschütteten. Das Opfer dürfte laut Auskunft der Leitstelle Teil einer dreiköpfigen Gruppe von Schneeschuhwanderern gewesen sein.

