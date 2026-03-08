Mojtaba Khamenei neuer Oberster Führer des Iran

Teheran - Mojtaba Khamenei ist der neue Oberste Geistliche Führer des Iran. Die Entscheidung wurde am Sonntagabend (Ortszeit) im staatlichen iranischen Fernsehen bekannt gegeben. Das iranische Volk wurde zur Einheit und zur Treue gegenüber dem neuen geistlichen Führer aufgerufen. Mojtaba ist ein Sohn des bisherigen Oberhaupts, Ayatollah Ali Khamenei, der bei den Angriffen der USA und Israels auf den Iran vor rund einer Woche getötet worden war.

Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg

Stuttgart - Die regierenden Grünen haben die Landtagswahl im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg überraschend gewonnen. Dies ging am Sonntagabend aus Hochrechnungen von ARD und ZDF hervor. Demnach erreichte die Partei von Spitzenkandidat Cem Özdemir auf 30,3 Prozent der Stimmen, die CDU erreichte 29,7 Prozent. Die rechtspopulistische AfD wurde drittstärkste Kraft, die SPD schaffte es nur noch knapp ins Landesparlament. FDP und Linke scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.

Willensbekundungen, Forderungen und Maßnahmen zum Frauentag

Wien - Zu Willensbekundungen, Forderungen und Ankündigungen ist auch in diesem Jahr der Frauentag am 8. März genutzt worden. Dabei waren sich die Parteien darin einig, dass es auf dem Weg in Richtung Gleichstellung noch einiges zu tun gibt. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) kündigte in der ORF-"Pressestunde" zudem an, mehr Geld in die Frauengesundheitsforschung zu stecken. Frauen betreffende budgetäre Kürzungen soll es laut ihr nicht geben.

Thomas Schmid als Zeuge im Linzer Wöginger-Prozess

Linz - Im Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger (ÖVP) und zwei Finanzbeamte wegen Amtsmissbrauchs muss am Montag der ehemalige Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, als Zeuge aussagen. Die drei Angeklagten sollen einem ÖVP-Bürgermeister den Posten des Vorstands im Finanzamt Braunau zugeschanzt haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) stützt sich in ihrer Anklage auch auf Chats, die auf Schmids Handy gefunden wurden.

Schweizer lehnen drastische Kürzungen bei Rundfunk SRG ab

Bern - Die Schweizer haben einer deutlichen Reduzierung der Pflichtgebühren für die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft SRG eine Absage erteilt. In einer Volksabstimmung sprachen sich am Sonntag ersten Hochrechnungen zufolge 62 Prozent gegen den Vorschlag aus, die jährliche Haushaltsabgabe zur Finanzierung der SRG auf 200 Franken zu senken. Mit 335 Franken (rund 365 Euro) pro Jahr erhebt die Schweiz den Initiatoren zufolge die weltweit höchsten Rundfunkgebühren.

Laute Proteste bei Lesung von Alice Schwarzer in Hamburg

Hamburg - Die Lesung der Feministin Alice Schwarzer im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg ist mehrfach von Protesten gestört worden. Dabei sind mehrfach Leute auf die Bühne gelaufen und haben dem Publikum etwas zugerufen. Die Demonstranten wurden dabei ausgebuht. Alice Schwarzer saß währenddessen weiterhin auf der Bühne und wartete die Proteste ruhig ab. Später sagte sie: "Wir sind da, um voneinander zu hören, uns auszutauschen. Wir müssen überhaupt nicht einer Meinung sein."

Lachgas am Steuer: Drei Tote bei Unfall in Frankreich

Paris - Drei junge Menschen sind bei einem Autounfall auf einer Landstraße im Großraum Paris wegen Lachgases am Steuer ums Leben gekommen. Der 19-jährige Fahrer verlor Sonntagfrüh gegen 4.00 Uhr die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Baum, wie der zuständige Staatsanwalt bestätigte. Demnach dürften zu schnelles Fahren sowie Lachgas-Konsum die Ursachen des Unglücks sein - der Fahrer hatte demnach einen Ballon im Mund und eine Flasche Lachgas zwischen den Füßen.

