Mojtaba Khamenei neuer Oberster Führer des Iran

Teheran - Acht Tage nach der Tötung von Ayatollah Ali Chamenei ist dessen Sohn Mojtaba Khamenei zum neuen obersten Anführer des Iran ernannt worden. Der 56-Jährige sei am Sonntag "nach sorgfältigen und umfassenden" Beratungen zum geistlichen Oberhaupt der Islamischen Republik gewählt worden, teilte der Expertenrat mit. Die iranischen Revolutionsgarden sagten dem neuen Anführer umgehend ihre Gefolgschaft zu. US-Präsident Donald Trump hatte sich gegen Mojtaba Khamenei ausgesprochen.

Macron reist wegen Iran-Kriegs nach Zypern

Paris/Nikosia - Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs reist der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag nach Zypern. Mit seinem Besuch wolle er die "Solidarität" Frankreichs mit dem EU-Partner zum Ausdruck bringen, teilte der Elys�e-Palast am Sonntag mit. Vor wenigen Tagen war der britische Militärstützpunkt Akrotiri auf Zypern von einer unbemannten Drohne iranischer Bauart getroffen worden.

Über 30 Verletzte nach iranischem Drohnenangriff auf Bahrain

Manama - Bei einem iranischen Angriff auf die Insel Sitra in Bahrain sind nach bahrainischen Regierungsangaben mindestens 32 Menschen verletzt worden. Mindestens vier Menschen seien bei dem Drohnenangriff am frühen Montagmorgen schwer verletzt worden, unter diesen Schwerverletzten seien auch Kinder, teilte das Innenministerium laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur mit. Alle Verletzten seien Bürger des Königreichs.

Thomas Schmid als Zeuge im Linzer Wöginger-Prozess

Linz - Im Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger (ÖVP) und zwei Finanzbeamte wegen Amtsmissbrauchs muss am Montag der ehemalige Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, als Zeuge aussagen. Die drei Angeklagten sollen einem ÖVP-Bürgermeister den Posten des Vorstands im Finanzamt Braunau zugeschanzt haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) stützt sich in ihrer Anklage auch auf Chats, die auf Schmids Handy gefunden wurden.

Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg

Stuttgart - Die regierenden Grünen haben die Landtagswahl im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg überraschend gewonnen. Laut vorläufigem Endergebnis kam die Partei von Spitzenkandidat Cem Özdemir auf 30,2 Prozent der Stimmen und die CDU auf 29,7 Prozent. Beide Parteien erreichten je 56 Mandate. Die rechtspopulistische AfD wurde drittstärkste Kraft, die SPD schaffte es nur noch knapp ins Landesparlament. FDP und Linke scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde.

NEOS wollen Bundesrat an den Kragen

Wien - Geht es nach den NEOS, soll der Bundesrat ebenso wie nicht-amtsführende Stadträte abgeschafft werden. Das ist eines der Ergebnisse der Klubklausur der kleinsten der drei Regierungsparteien. Darüber hinaus befürworten die pinken Abgeordneten eine Kompetenzneuordnung bei Bildung, Gesundheit, Verwaltung und Energie sowie mehr Steuerautonomie für Länder und Gemeinden.

Prozess gegen Erdogan-Rivalen İmamoğlu beginnt in der Türkei

Ankara - In der Türkei beginnt am Montag ein Korruptionsprozess gegen den seit einem Jahr inhaftierten Istanbuler Bürgermeister und Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu. Beim Prozess im westlich von Istanbul gelegenen Silivri wirft die Staatsanwaltschaft dem wohl wichtigsten innenpolitischen Rivalen des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan vor, über ein umfassendes kriminelles Netzwerk Einfluss ausgeübt zu haben. Die Anklage fordert deswegen eine Haftstrafe von 2.430 Jahren.

SIPRI: Europas Waffenimporte um 210 Prozent gestiegen

Stockholm/Wien/Washington - Europa hat seine Waffenimporte im Zeitraum 2021 bis 2025 um 210 Prozent gesteigert und ist damit zur größten Importregion der Welt geworden. Größter Rüstungsimporteur ist die Ukraine, während die USA ihre Stellung als wichtigster Waffenexporteur weiter ausbauen und Russlands Exporte stark zurückgehen, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) hervorgeht.

red